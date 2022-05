Festa Milan, Pioli ringrazia i tifosi. Striscioni sfottò contro l'Inter

E' stato il mister Stefano Pioli il primo a uscire da Casa Milan per il bagno di folla dei tifosi rossoneri arrivati in migliaia in piazza Gino Valle per la partenza del bus scoperto che arrivera' in Duomo. "Ciao a tutti, a chi ci ha detto che senza di voi eravamo piu' forti non ci aveva capito un c", ha detto l'allenatore rivolgendosi ai propri sostenitori che hanno risposto con un boato. Lo speaker ha poi chiamato uno a uno tutto i giocatori. L'ultimo è stato il capitano Alessio Romagnoli insieme al coppa della Lega Serie A. La squadra ha poi ballato sulle note del tormentone "Pioli is on fire".

Striscione giocatori Milan: "La Coppa Italia mettila nel c..."

"La Coppa Italia mettila nel c...": è lo striscione mostrato dai giocatori del Milan dal pullman scoperto partito da Casa Milan direzione Duomo. Uno sfotto' riferito all'Inter che ha vinto la Coppa nazionale battendo la Juventus. Un gesto che ricorda quello di Massimo Ambrosini nel 2007, quando durante i festeggiamenti per la Champions League mostro' lo stesso striscione ma riguardante lo scudetto dei nerazzurri, vittoriosi in Serie A la stessa stagione. Due anni dopo, la risposta degli interisti 'Ambrosini anche questo mettitelo...", con il disegno del diciassettesimo scudetto appena vinto sotto la guida di Jose' Mourinho.

