Fisco, indagato il 're dei salumi' Beretta: sequestrati 4 milioni

La Guardia di Finanza di Lecco, su delega della procura di Lecco, ha sequestrato 4 milioni di euro alla societa' Fratelli Beretta, che produce i popolari salumi, nell'ambito di un'inchiesta per frode fiscale attraverso il presunto utilizzo distorto di manodopera fornita da un gruppo di cooperative. Il decreto di sequestro e' stato disposto dal gip Tommaso Perna che ha accolto la richiesta del pm Paolo Storari. Risultano indagato - da quanto appreso - il presidente Vittore Beretta, 78 anni, e la societa' stessa ai sensi della legge 231 del 2001 sulla responsabilita' amministrativa degli enti.

Fisco, "manodopera a basso costo, in regime di concorrenza sleale"

Le indagini dei finanzieri lecchesi hanno accertato una presunta un'evasione dell'Iva mediante "l'emissione e l'annotazione di fatture false", con conseguenti benefici fiscali sia per la Fratelli Beretta, sia per le societa' cooperative che si alternavano nel tempo, "creando il cosiddetto fenomeno della transumanza dei lavoratori". In sostanza, "attraverso alcune cooperative - si legge in una nota - veniva fornita manodopera a basso costo, in regime di concorrenza sleale e in evasione d'imposta, ai committenti". Con questo meccanismo - stando alla tesi degli inquirenti - gli indagati avrebbero ridotto "illegalmente i costi di struttura (fiscali e del lavoro)" conseguendo "la massimizzazione dei profitti e vantaggi di competitivita' sul mercato".

