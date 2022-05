Fontana assolto, le reazioni della sinistra. Majorino: "Non cambia nulla"

"Il Presidente Fontana è stato prosciolto dall'accusa sul pasticcio sui camici. Per me non cambia nulla. Il disastro politico che hanno combinato lui e la sua banda nella gestione della prima fase della pandemia è tutto lì. E noi dobbiamo vincere le prossime elezioni regionali e mandarli a casa perché il modello, camici o meno, costruito dalla destra in tutti questi anni si è rivelato ingiusto e dannoso. Sulla salute e non solo." Così sul suo profilo Facebook, Pierfrancesco Majorino, parlamentare Europeo, Gruppo Socialisti e Democratici.

Peluzzo e Pizzul (PD): "Proscioglimento Fontana non ne cancella l'adeguatezza"

“Il proscioglimento di Fontana non ne cancella l’inadeguatezza. La vicenda giudiziaria si chiude qui, non così quella politica, sulla quale rimane il nostro giudizio nettamente negativo che ci aveva portato a presentare in Aula la mozione di sfiducia. Fontana ha mentito ai lombardi, cercando di nascondere un pasticcio dai contorni molto imbarazzanti, basti pensare al bonifico compensativo dal conto svizzero. Per noi Fontana non era adeguato prima e non lo è ora, tantomeno lo sarà domani se la Lega e il centrodestra decideranno di ricandidarlo.”Lo dichiarano per il Pd lombardo il segretario regionale Vinicio Peluffo e il capogruppo in Regione Fabio Pizzul alla notizia del proscioglimento del presidente Fontana per la vicenda del contratto d’acquisto di camici dall’azienda del cognato e della moglie, poi trasformato in donazione.

