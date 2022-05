Fontana prosciolto, Beppe Sala: Contento per Fontana, si ricandidi"

"Dal punto di vista umano sono contento per il presidente Attilio Fontana. Non ho nessun elemento per commentare, penso che questo aggiungerà possibilità al fatto che Fontana si ricandidi" per guidare la Lombardia. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, commenta la decisione del gup del Tribunale di Milano che ha prosciolto il governatore della Lombardia Attilio Fontana dall'accusa di frode nelle pubbliche forniture scattata per il caso della fornitura di camici.

