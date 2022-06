Funerali Carol Maltesi, la commovente lettera delle cugine

Si sono tenuti oggi a Sesto Calende (Varese) i funerali di Carol Maltesi, ammazzata a 25 anni da un vicino di casa a Rescaldina (Milano).

Lettera commovente di Elena e Federica, cugine di Carol Maltesi

Commovente le lettera di Elena e Federica, cugine di Carol Maltesi: "E' veramente difficile trovare le parole per descrivere il vuoto che hai lasciato nei nostri cuori". "Eri una mamma meravigliosa, amorevole con il tuo bambino, attenta a seguirlo passo dopo passo", ha proseguito la cugina leggendo, riferendosi all'amore che la vittima aveva per il figlio di 6 anni, nato da una relazione finita, e per il quale voleva andare a vivere a Verona, dove il padre si era trasferito per lavoro.

Le cugine: "Adesso in cielo c'è un angelo in più"

"Una figlia estremamente forte, che si prendeva cura della sua mamma", hanno aggiunto le cugine ricordando così che la madre di Carol e' malata da tempo. "Adesso in cielo c'è un angelo in piu' - hanno concluso. Veglia sempre su di noi. Il tuo ricordo vivra' per sempre".

Leggi anche: