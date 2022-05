Giorgetti si sfila dalle Regionali. “Auguri a Fontana per prossimi 5 anni”

Non ho mai avuto dubbi sull'onestà e la correttezza di Attilio al quale faccio, di cuore, i migliori auguri anche per i prossimi 5 anni di sviluppo della Lombardia": il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo

Giorgetti ha commentato con queste parole il proscioglimento del presidente della Regione Fontana dall'accuse di frode in pubbliche forniture per il cosiddetto caso camici con quello che appare un endorsement per la ricandidatura.



Giorgetti: "Fontana ha sempre agito per il bene dei cittadini lombardi"

"Sono felice per Attilio Fontana, che finalmente vede riconosciuta la sua innocenza in una vicenda molto complicata dove ha sempre agito per il meglio e pensando al bene dei cittadini lombardi in una delle fasi più critiche della pandemia.

Leggi anche: