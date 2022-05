In arrivo a Milano la catena di Lusso W Hotels "Altre aperture in Italia"

In un'intervista rilasciata a Pambianconews, Anthony Capuano, CEO globall di Marriott International, ha raccontato i prossimi passi della sua azienda. Che si appresta a sbarcare "con un W a Firenze, tra fine 2023 e il primo trimestre 2024, e sempre nel 2024 con altri due opening, a Milano e a Napoli".

A Milano in corso Matteotti, denominato W Milan-Duomo

Per quanto riguarda il capoluogo lombardo, l’hotel sarà nel cuore della città, in corso Matteotti, e verrà denominato W Milan-Duomo. La proprietà sarà del Gruppo Marseglia. Sul versante partenopeo, l’hotel farà capo a Solido.

Il Ceo Capuano: "Italia molto importante per noi"

"Aggiungo - spiega Capuano -che l’Italia per noi è molto importante e sta crescendo la domanda verso questo Paese come destinazione lusso. Non a caso, a Roma abbiamo un’offerta molto ampia: oltre a St. Regis Rome e al recente W Rome, apriremo nel 2023 Bulgari Hotel Roma e sono attualmente in corso i lavori per il nuovo Edition Hotel a pochi passi da via Veneto”.

