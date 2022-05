Scontro furgone-auto sull'A4 all'altezza di Milano, 4 morti

Incidente all'altezza di Milano, 4 morti

Quattro uomini, di età compresa tra i 30 e i 44 anni, sono morti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 9.45 sull'A4 Torino-Brescia all'altezza dell'uscita di Arluno (Milano). Da quanto si e' appreso, lo scontro sulla carreggiata in direzione del capoluogo lombardo ha visto coinvolti un furgone e un'auto. Oltre ai quattro decessi, sono rimaste ferite altre due persone.

Vittime pakistani tra i 30 e i 35 anni

Sono tutte di nazionalita' pakistana e tra i 30 e i 35 anni di eta' le quattro vittime dell'incidente avvenuto questa mattina sull'autostrada A/4 tra Milano e Torino. L'auto su cui erano a bordo e' stata tamponata da un furgone lungo un rettilineo ma la dinamica e' ancora in corso di accertamento. Un altro uomo di 30 anni e' stato trasportato con numerosi traumi in codice rosso all'ospedale Niguarda mentre il conducente del furgone, di 49 anni, e' stato trasferito per accertamenti in codice verde all'ospedale di Magenta. Il traffico e' regolare in direzione di Torino, mentre al momento e' stata riaperta una corsia in direzione di Milano.

