Integration Heroes Match: gli ospiti del match di beneficenza a San Siro

Integration Heroes Match, l'incontro di beneficenza in programma questa sera allo Stadio Meazza di Milano, organizzato da Samuel Eto'o, sarà l'occasione per vedere o rivedere in campo volti noti della storia presente e passata del grande calcio come Francesco Totti, Javier Zanetti Andrea Pirlo, Filippo Inzaghi, Wesley Sneijder Lionel Messi, Clarence Seedorf, Andriy Shevchenko, Paulo Dybala, Júlio César e Maicon.

Diretta dalle 20 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

Parte del ricavato dell'evento - dalle 20 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 - sarà devoluto in beneficenza a due associazioni. Una è la Samuel Eto'o Foundation, che ha condotto una serie di progetti legati all'istruzione, educazione, cooperazione e sviluppo dei bambini in Camerun, utilizzando il calcio come strumento sociale. La seconda è Slums Dunk di Bruno Cerella e Tommaso Marino, il primo cestista argentino in forza al Reyer Venezia Mestre, il secondo giocatore del Legnano Basket Knights.

In campo anche gli artisti Mr. Savethewall (Deodato Arte), Oscar Brum (Looking For Art) e Giorgio Mussati (Bit Gallery)

L'associazione è nata per migliorare le condizioni di vita di ragazzi e bambini che abitano nelle zone socialmente ed economicamente più arretrate del pianeta e ora opera attivamente anche in Italia, con progetti di rigenerazione urbana. Oltre i confini e le barriere, a favore dell'integrazione scenderanno in campo anche tre artisti contemporanei: Mr. Savethewall (Deodato Arte), Oscar Brum (Looking For Art) e Giorgio Mussati (Bit Gallery), che personalizzeranno live a bordo campo tre palloni della Lega Serie A, che verranno successivamente messi all'asta in favore delle due associazioni. Inizialmente semplici "attrezzi del mestiere", successivamente opere d'arte grazie all'intervento degli artisti contemporanei, i palloni saranno collocati in preziose teche create da Gain Custom.

Andriy Shevchenko lancia missione per famiglie fuggite dall'Ucraina

Andriy Shevchenko si unisce alla missione degli Integration Heroes lanciando anche un'iniziativa rivolta alle famiglie fuggite dall'Ucraina. La stella ex Milan ha istituito un canale diretto con operatori che, al numero 020205 e in lingua ucraina, aiuterà i genitori dei bambini espatriati a orientarsi nella loro nuova realtà. Ci sarà la possibilità di avviare corsi di lingua italiana, per permettere ai bambini di integrarsi nelle classi del capoluogo lombardo o, in alternativa, sarà possibile creare un canale virtuale per organizzare classi in dad per riprendere il percorso didattico cominciato in Ucraina. Shevchenko ha affermato: "Ho sentito fin da subito la vicinanza di Samuel e di questo progetto. Condividiamo i propositi per un mondo scevro da discriminazioni e, in un momento come questo, non posso fare altro che mettermi a disposizione della mia Ucraina e dare una mano a chi è in fuga e vive nel terrore. Per questo ho deciso di accendere questo numero e cercare di dare a tante famiglie una parvenza di normalità, in una situazione così drammatica e difficile".

