La festa del Monza in serie A. E Berlusconi posa con i Gemelli Diversi. Video

La festa del Monza in serie A. E Berlusconi posa con i Gemelli Diversi

Alle ore 18 di ieri, martedì 31 maggio, sono partiti i festeggiamenti per la promozione in Serie A del Monza. Il bus scoperto con giocatori e staff - riporta Mbnews- è partito da via Lecco, seguito da centinaia di tifosi che hanno partecipando alla “sfilata” tra i vari punti nevralgici della città. Dal Ponte dei Leoni all’Arengario, piazzando per Piazza Trento e Trieste e via Mentana. Il popolo biancorosso elettrizzato si è stretto in un grande abbraccio per celebrare Mister Stroppa e i suoi magnifici undici. All'U-Power Stadium si è svolta la cerimonia di premiazione della Lega B. Una festa con musica e animazione con grandi nomi della musica sul palco nell'evento targato Radio 105. A Monza per la serata della festa biancorossa c'erano Chadia Rodriguez, Sergio Sylvestre, Baby K, The Koloros, Vegas Jones, I Gemelli Diversi, Robert De Nitro, Nika Paris e altri artisti per una serata di sport, adrenalina e divertimento.

Berlusconi su Instagram posa con i "Gemelli Diversi"

Gioia naturalmente per il presidente Silvio Berlusconi che su Instagram ha riportato i vari momenti della festa tra cui una foto con il duo "Gemelli Diversi", chiamati ad accompagnare musicalmente la promozione in A del Monza.

