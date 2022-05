La figlia viene palpata, il padre picchia il molestatore

La figlia viene palpata e toccata da un uomo nel bar della famiglia, dove la ragazza stava lavorando. Il padre ha raggiunto la ragazza, spaventa e scossa, e ha picchiato l'aggressore.

La giovane ha subito le molestie dell'operaio alticcio

L'episodio, come raccontato dall'edizione di Legnano de "Il Giorno" - è avvenuto ieri, domenica 15 maggio. La diciottenne, finito il turno, si è allontanata a piedi accorgendosi di essere seguita dall'operaio, abbastanza alticcio. Che, dopo averla raggiunta, l'ha baciata e palpata. La giovane è riuscita in qualche modo a telefonare al padre che si è precipitato in auto nel posto in cui è stata fermata. Durante l'arrivo, il padre della vittima di violenza sessuale ha incontrato l'operaio e l'ha colpita a calci e pugni.

Indagini dei Carabinieri, ragazza in ospedale in stato di choc

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e i carabinieri della Compagnia di Arconate che ora stanno indagando sull'accaduto. La diciottenne è stata invece soccorso dagli equipaggi del 118 inviati dall'Agenzia emergenza urgenza della Lombardia e trasferita, in stato di choc, in ospedale per accertamenti.



