Lorenzo Maragoni, l'unico italiano ai mondiali di "Poetry Slam"

Lorenzo Marangoni, l'unico italiano ai mondiali di "Poetry Slam"

Lorenzo Maragoni, classe 1984, è l'unico italiano a rappresentare il nostro Paese ai campionati mondiali di Poetry Slam, in corso in questi giorni a Parigi. In poche parole, il mondiale di poesia orale.

Marangoni: "Il poetry slam è una disciplina di poesia performativa"

Maragoni, veneto, è spesso passato a Milano per le sue esibizioni di poetry slam, "una disciplina - racconta a Affari Italiani Miano - di poesia orale performativa in cui sei poeti si sfidano seguendo tre regole: le poesie devono essere inedite, devono durare al massimo tre minuti e si possono usare al massimo corpo e voce". Cinque persone, estratte a caso tra il pubblico, votano il migliore.

Cosa è e come nasce il poetry slam

Nato in America negli anni ottanta, "il poetry slam" sta negli ultimi anni riscuotendo un successo crescente in tutta Europa, Italia compresa. Basti pensare che nel nostro paese, ogni anno, si organizzano oltre trecento poetry slam, raggruppati in un vero e proprio torneo nazionale, gestito dalla LIPS (Lega Italiana Poetry Slam). Da Torino a Bari, da Cagliari a Roma, in quasi tutte le città dello stivale si ripetono date di questi eventi. "Io l'ho scoperto nel 2018 - racconta Lorenzo. Me l'ha fatta scoprire un amico. E da lì me ne sono innamorato. Ho partecipato a varie gare in tutta Italia tra cui due a Milano: una alla Santeria e un altro al Blue Note". Marangoni si occupa di teatro: ha affinità quindi con la pratica della poesia orale. A cui ha deciso di dedicarsi in maniera competitiva. "Ho vinto il campionato italiano nel 2021 a Torino che mi ha dato l'accesso al mondiale".

I temi delle sue poesie: la vita da adulto e i video prima di dormire



Lorenzo è arrivato in finale al torneo internazionale. Nei suoi pezzi, ha toccato diversi temi: "Uno si chiama "Vent'anni" e parla del fatto di come sia cambiata la mia percezione rispetto alla mia data di nascita (il 1984, ndr) e sul diventare adulto mentre un altro pezzo è incentrato sulla procrastinazione notturna, ovvero quel momento, prima di addormentarsi, in cui si guardano compulsivamente diversi video. E poi ho portato "Flashback", già visto a "Italia's Got Talent", una riflessione ironica sulla poesia di oggi e quella di ieri".

Maragoni ha sfidato poeti di Inghilterra, Quebec, Norvegia, Giappone e Spagna

Al mondiale, per rispettare la metrica e le peculiarità di ogni paese, ognuno si esibisce con la propria lingua. Le parole vengono tradotte con sottotitoli su uno schermo. "I miei sfidanti, provenienti da Inghilterra, Quebec, Norvegia, Giappone e Spagna, hanno toccato temi differenti in base alla cultura e alle esperienze personali. Ho ritrovato tratti comuni, al di là delle diverse lingue, nella musicalità e nel ritmo".

Le storie in metrica di Maragoni potrebbero diventare le migliori al mondo. Chissà se le porterà anche al Zelig di Milano il prossimo 10 giugno.

