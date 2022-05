Design Week 2022: per la prima volta le creazioni del lighting designer Entler

Gli scatti d'Affari

Design Week 2022: in Italia per la prima volta arrivano le eclettiche creazioni in ceramica del lighting designer americano Jonathan Entler

Pezzi unici, fatti a mano uno ad uno, dalle forme sinuose ed eclettiche, eleganti creazioni declinate in un’ampia varietà di colori e finiture che uniscono la più alta artigianalità e sofisticata tecnologia nella lavorazione della ceramica: dal 7 al 12 giugno 2022 arriva per la prima volta a Milano alla Design Week 2022 la collezione di chandelier, lampade da terra, applique da muro e lampade da tavolo del lighting designer e ceramista americano Jonathan Entler, con base a Los Angeles, presentata – grazie alla collaborazione con lo studio Heaven Collective di Kristen Grove - nei suggestivi ambienti de La Villa in via Soperga 41, nel cuore di NoLo.

Le giornate del Fuorisalone saranno così l’occasione per andare alla scoperta dell’universo creativo di ENTLER e degli inaspettati spazi de La Villa, costruita negli anni ’20 e affacciata su un giardino di 500 mq incorniciato da antiche magnolie.

La vocazione artistica di Jonathan Entler nasce fin da piccolo, a partire dall’interesse e dalla curiosità verso il materiale stesso, l’argilla, che è alla base delle sue creazioni. È proprio la bellezza del processo di lavorazione della ceramica ad affascinarlo, prima per gioco poi affinando sempre più la tecnica, attraverso un uso sofisticato degli stampi e una conoscenza delle varie condizioni e metamorfosi che il materiale attraversa prima di giungere alla sua forma finale nel forno.

Jonathan Entler ha così esplorato, dapprima da autodidatta, i processi di fusione realizzando opere in ceramica cotta, per aggiungere solo successivamente l’elemento dell’illuminazione, in una perfetta applicazione dell’elemento luminoso alle forme scultoree.

Le prime lampade, che risalgono agli inizi del 2000, sono state progettate originariamente come pezzi unici, per poi arrivare all’idea di creare una serie di componenti da assemblare, consentendo così una varietà di configurazioni. Da qui è nata l’attuale collezione di lampade di design.