Incendio Stromboli, i camion della fiction lasciano l'isola. Le foto

Incendio Stromboli, i camion della fiction lasciano l'isola. Gli albergatori: "Ingenti danni, è ora di risarcire"

Dopo il disastro avvenuto ieri sull’Isola di Stromboli, i camion della fiction Protezione civile abbandonano l’isola. Il personale ha già lasciato il luogo subito dopo l’incendio. L’ultimo focolaio è stato domato e ora, gli abitanti si trovano a dover fare i conti con gli ingenti danni ambientali provocati dalle fiamme.

Gli albergatori di Stromboli vivono con apprensione ciò che è recentemente accaduto e per questo Federalberghi Isole Eolie richiede: “Accertamenti e risarcimenti per il folle incendio che ha devastato l’isola di Stromboli”. L’associazione pone l’accento sugli “ingenti danni materiali e immateriali a carico della comunità, i rischi corsi dall’eroica popolazione per domare l’incendio, lo sconforto, la rabbia e la tristezza provocati negli abitanti di Stromboli, ma anche nel resto dell’arcipelago eoliano e nei visitatori nazionali e internazionali”.

La richiesta avanzata da Federalberghi, a istituzioni e forze dell'ordine, è “di attivarsi senza indugio per accertare eventuali quanto purtroppo evidenti responsabilità; favorire le forze dell’ordine nell’accertamento di dette responsabilità; avviare una puntuale ricognizione dei danni subiti; porre in essere ogni forma di risarcimento compatibile e necessario e rifondere gli strombolani dei danni materiali ed immateriali subiti; porre in essere ogni azione di rinaturalizzazione delle aree interessate dall’incendio così come ogni altra iniziativa volta a compensare il grave danno ambientale arrecato; attivare ogni strumento di gestione del territorio teso al recupero, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente degradato a causa dell’incendio anche con l’intento di evitare che un simile episodio abbia a ripetersi”.

