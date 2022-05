24 Ore System comunica il network digitale, del quale fa parte anche Affari

Gruppo 24 Ore, la concessionaria System racconta le nuove offerte commerciali nella nuova campagna dedicata al network digitale

24 ORE System, concessionaria pubblicitaria crossmediale del Gruppo 24 ORE, vara la campagna di comunicazione del network digitale, con l’obiettivo di raccontare l’eterogeneità dei contenuti dell’offerta commerciale (dalla finanza al green, dalla moda-lusso alla tecnologia, dall’automotive fino all’intrattenimento per bambini) e, insieme, l’opportunità unica per i clienti di comunicare solo in contesti tematici autorevoli, arrivando a raggiungere ogni mese oltre la metà della popolazione digitale in Italia.

Dopo aver ampliato nei primi mesi del 2022 il proprio parco testate con l’ingresso di tre nuove importanti concessioni come Green Me, HDblog e Dna Network Coccole Sonore, 24 ORE System racconta al mercato, attraverso la creatività realizzata da Havas Media, gli 8 mondi verticali di riferimento del suo network digital e i Brand autorevoli che li rappresentano da leader in ciascun settore: green, salute e benessere, family, tempo libero, news&finance, motori, moda lusso e design, tecnologia e games.

Attraverso i mondi del network digitale di 24 ORE System, i clienti hanno la possibilità di pianificare sia i formati pubblicitari tradizionali, in modalità reservation e programmatic, sia una vasta opportunità di format nell’ambito native, audio e video content. La campagna di comunicazione di 24 ORE System ruota proprio intorno al concetto di mondi, come racconta Federico Silvestri, Direttore Generale della concessionaria del Gruppo 24 ORE e di una selezione autorevole di editori terzi: “24 ORE System, grazie all’indiscussa autorevolezza e alla qualità dei contenuti prodotti, rappresenta per i nostri clienti un potente “connettore” capace di intercettare il proprio mondo di riferimento”.

“Il nostro network digital”, continua Silvestri, “attraverso i nostri premium publishers, racconta diverse tematiche di estrema attualità, in grado di creare un forte engagement con il lettore, come testimoniato dai 25 milioni di utenti unici, che ogni mese scelgono noi per informarsi e approfondire le loro tematiche di interesse, sviluppando 480 milioni di pagine viste (Audiweb marzo 2022) e 70 milioni di video views. Pianificare con noi – conclude Silvestri - significa posizionarsi al top dell’autorevolezza dei contenuti con una brand safety garantita dai nostri contesti editoriali”.

Il piano di comunicazione comprende diverse leve, a partire dai mezzi di gruppo, dagli editori del network e dalla stampa trade, con una pianificazione di due settimane. A queste si affiancherà una campagna digital crossdevice, web e app, geolocalizzata. La creatività DOOH vivrà a Milano e sarà presente all'ingresso delle stazioni delle principali metropolitane M1, M2 e M3, tra cui le fermate di Duomo, San Babila, Cordusio, Montenapoleone e Garibaldi. Sono previsti anche ledwall presso 2 impianti che presidiano due tra le aree più prestigiose della città per gli affari e lo shopping: San Babila e City Life.

