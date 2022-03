Luciano Carbone nominato Amministratore Delegato di Milanosesto



Come anticipato da Affaritaliani Milano Luciano Carbone è il nuovo Amministratore Delegato di Milanosesto.

L’Assemblea dei soci di Milanosesto S.p.A., riunitasi in data odierna, ha preso atto delle dimissioni con effetto immediato dell’avvocato Giuseppe Bonomi dalla carica di Amministratore Delegato della Società. All’avvocato Bonomi sono stati rivolti i più sentiti ringraziamenti per l’importante contributo dato all’avvio di MilanoSesto, insieme ai partner Hines e Gruppo Prelios. Si tratta del più importante progetto di rigenerazione urbana in Italia e uno dei principali a livello europeo su un’area di 1,5 milioni di metri quadrati a Sesto San Giovanni, dove sorgevano le Acciaierie Falck.

Luciano Carbone, una carriera nel settore delle infrastrutture

Luciano Carbone è stato nominato nuovo Amministratore Delegato. Carbone ha già ricoperto all’interno della Società il ruolo di Chief Corporate Officer. Carbone, 65 anni, vanta un’importante esperienza nel settore delle infrastrutture, con l’incarico di Direttore Risorse Umane e successivamente Chief Corporate Officer di Sea Aeroporti di Milano e in precedenza Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Trenitalia.

