Milano: ex capo delle Volanti Falcicchia prosciolta dall'accusa di peculato

Maria Josè Falcicchia, ex capo dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano, è stata prosciolta dal gip Roberto Crepaldi dall'accusa di peculato "perché il fatto non sussiste". Falcicchia era stata indagata nell'ambito dell'inchiesta sulla cassa comune della Questura in cui erano confluiti 40mila euro di donazioni di privati, i proventi del libro fotografico 'Milano. Il blu delle Volanti' e contanti trovati dalla polizia.

I soldi venivano utilizzati per migliorie alle dotazioni e agli uffici del reparto

I soldi venivano utilizzati per migliorie alle dotazioni e agli uffici del reparto senza passare per i canali burocratici. Per questo Falcicchia era stata indagata prima dal pm Ilda Boccassini e Stefano Civardi, che avevano chiesto l'archiviazione per la dirigente di polizia. L'inchiesta, poi, era stata avocata dalla Procura Generale. Anche il sostituto Pg Massimo Gaballo aveva ridimensionato le accuse nel corso del procedimento.

