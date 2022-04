Milano, oggi sciopero dei mezzi pubblici: gli orari

Milano, oggi sciopero dei mezzi pubblici

Sciopero dei mezzi pubblici oggi a Milano. Per quattro ore è a rischio il funzionamento di tram, autobus e metropolitana. A incrociare le braccia saranno i lavoratori aderenti alla sigla Faisa Confail, la protesta è stata indetta su tutto il territorio italiano.

Sciopero dei mezzi: la fascia oraria coinvolta

La fascia oraria interessata dalla protesta è dalle 8.45 alle 12.45, come informa Atm. Questa la nota dell'agenzia di trasporti milanesi: "La segreteria nazionale dell'organizzazione sindacale Faisa Confail ha proclamato uno sciopero nazionale del tpl di 4 ore, che interesserà anche i lavoratori del gruppo Atm S.p.A. L'agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana sarà possibile nella fascia oraria dalle ore 8.45 alle ore 12.45". Per maggiori informazioni è possibile controllare il sito di Atm e i relativi canali social.

Sciopero dei mezzi pubblici, i motivi della protesta di oggi

Le motivazioni dello sciopero sono così state spiegate da Faisa Confail: "Rivendicare il rinnovo del Ccnl di categoria scaduto nel 2017, rispetto al quale la revisione delle retribuzioni in relazione all'aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro anche alla luce delle inedite problematiche introdotte dalla pandemia da Sars-Cov 19 tuttora in corso, l'orario e l'organizzazione del lavoro, ivi compresa quella dello smart working".