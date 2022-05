Milano, sequestrati 500 pupazzi "Huggy Wuggy" falsi

Nei giorni scorsi gli agenti dell'Annonaria della Polizia locale di Milano hanno sequestrato 500 pupazzi in peluche che riproducono le fattezze di "Huggy Wuggy", il mostriciattolo blu e rosa dai denti aguzzi molto in voga tra i bambini appassionati di videogiochi.

I giocattoli non riportavano le avvertenze d'uso

I giocattoli sono stati sequestrati presso un rivenditore-grossista di via Rosmini, in seguito a un controllo. I pupazzi non avevano un'etichettatura conforme con le norme di tracciabilità che ne consentono la vendita in Italia: riportavano infatti solo la scritta made in China senza le avvertenze d'uso, il nome dell'importatore e del fabbricante.

Multa di 5mila euro per il titolare

Per questo, oltre al sequestro dei 500 pezzi, la Polizia locale ha comminato al titolare dell'esercizio commerciale, nato in Cina nel 1971, una sanzione di 5.000 euro.

