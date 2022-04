Milano: spari in strada e foto porno, nei guai ex avvocato

Milano, ex avvocato spara in strada usando come bersaglio foto porno

Sparava dalla finestra di casa con un fucile a pallini cercando di centrare del foto pornografiche che aveva in precedenza attaccato sopra delle auto in sosta. E' quanto ha fatto lo scorso venerdi' un ex avvocato di 51 anni rischiando di colpire alcuni passanti che camminavano nelle vicinanze della sua abitazione. Alcuni dei pallini hanno invece rotto finestre e ammaccato diverse macchine. L'uomo e' stato rintracciato dai poliziotti del commissariato Monforte Vittoria e denunciato per tentate lesioni e danneggiamento.

Spari in strada con un fucile a pallini: almeno tredici episodi

Il 51enne era già in cura per problemi psicologici, in diverse occasioni nell'ultimo mese si è travestito da militare o da donna e ha colpito con pallini di ferro e di piombo i suoi 'bersagli'. L'uomo usciva sul balcone, al quinto piano del suo palazzo, in via Muratori a Milano, e poi faceva il 'tiro a segno' colpendo persone o oggetti alla sua portata. Sono almeno 13 gli episodi di questo tipo, per i quali i vicini avevano chiamato la questura. Tra i bersagli, oltre ai vetri degli appartamenti di fronte al suo, anche alcuni passanti e le auto posteggiate, che di notte ricopriva con immagini pornografiche, scaricate dalla rete o prese dalle riviste. Da quanto si è saputo, a scatenare la reazione dell'uomo sarebbero stati problemi familiari.

