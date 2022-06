Moratti: "In contatto con Calenda. Riflessioni su candidatura terzo polo"

Dopo le parole di Carlo Calenda, che oggi ha mostrato apprezzamenti per un'eventuale candidatura di Letizia Moratti alle Regionali in Lombardia del 2023, oggi la stessa vice-presidente ha risposto ai cronisti durante un evento del Salone del Mobile. "Ricambio le parole di stima per Carlo Calenda. Con lui sono in contatto".

"Riflessioni in corso su candidatura terzo polo"



Alla domanda su un'eventuale candidatura in un terzo polo, Moratti alza le mani ma non esclude: "Mi fermo qua, ci sono riflessioni in corso". Non si sbilancia sulla ricandidatura di Attilio Fontana: "Non sono ipotesi mie, non sono solo riflessioni mie". Nel pomeriggio il segretario regionale del Pd della Lombardia Vinicio Peluffo aveva fatto notare come Moratti non "fosse favorevole a un Fontana bis".





Leggi anche: