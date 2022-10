Sala pronto al dialogo con Meloni: "Spero venga presto a Milano"

Sala pronto al dialogo con Meloni: "Lasciamola lavorare"

"Sul governo e sulla nostra premier dico: lasciamola lavorare. Lontanissimo da me dare suggerimenti a Giorgia Meloni che politicamente ne sa di più di me”. Così il sindaco Giuseppe Sala durante la presentazione del libro di Tonia Cartolano "Leaders. Donne e storie di straordinaria normalità".

Sala: "Non guferò contro il governo Meloni"

A margine dell'incontro, come racconta il quotidiano Il Giorno, Sala ha aggiunto che non "guferà" contro il nuovo governo, sperando che Meloni venga presto a Milano, anche nella convinzione che l'esecutivo si occuperà molto del Nord: "Ciò deriva da un input della premier, che conosce bene la delicatezza della situazione e il valore che Milano può dare". Ed ancora: "Io con la Meloni ho un rapporto da tempo, le distante sono evidentissime, però credo che su questo punto preciso non abbia dubbio di quanto sia importante che Milano vada bene. Su questo sono tranquillo".

Sala: "Aspetto Meloni a breve a Milano"

Il sindaco ha aggiunto: "L’aspetto a breve a Milano, quando potrà. Ci siamo scritti nei giorni scorsi. Vorrei che venisse presto per affrontare il dossier Milano che, pur su una via ben definita, merita tanta attenzione. Non posso che ribadire quanto detto nei giorni scorsi. Non è che uno, da sindaco di Milano, si può mettersi a gufare perché questo Governo vada male. È per il nostro Paese. Io farò la mia parte perché il Governo e il nostro Paese vadano bene attraverso il supporto di Milano. La nostra città merita attenzione perché il tema non è solo il Pil, ma Milano ha tante università, qui c’è ...

Sala: "Con Salvini parlando di cose concrete andiamo più d'accordo"

Nella giornata di lunedì Sala aveva anche ribadito un concetto relativo al vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini: "Per Milano il ministero con cui i rapporti sono più continui è quello affidato a Salvini, le Infrastrutture: magari parlando di cose concrete andiamo più d’accordo. Si tratta di capire cosa è meglio per Milano e il quadro mi sembra tracciato". "In ogni caso non mi azzardo a dare giudizi sui singoli ministri e aspettiamo a vederli al lavoro. Ci sono alcuni ministeri che sono particolarmente critici, il Mef ad esempio è uno di questi. Credo poi che ci sarà una prova difficile per chi succede a Cingolani ai temi della transizione ambientale, mi sembra giusto che l'ex ministro sia consulente poi ognuno si prende le sue responsabilità perché la situazione è delicata: è un percorso ancora tutto da definire", ha aggiunto Sala.