Salvini: "Regionali in Lombardia? Squadra che vince non si cambia"

Anche un passaggio dedicato alle Regionali in Lombardia durante la conferenza stampa post elettorale di Matteo Salvini in via Bellerio nella tarda mattinata di lunedì 26 settembre: "Lombardia? Squadra che vince non si cambia - ha spiegato -, qui la coalizione di centrodestra è sopra al 50%, siamo maggioranza assoluta anche in un momento complicato". Per Salvini e la Lega, dunque, il candidato resta naturalmente il governatore in carica Attilio Fontana. Ma con Fratelli d'Italia che oggi pesa il doppio della Lega, se la Meloni volesse potrebbe far valere la propria nuova leadership anche al Pirellone