Lo tsunami Meloni travolge la Rai. Chi sale con la leader di FdI a Chigi

Rai, in ascesa i vicedirettori di genere Paolo Corsini e Angelo Mellone



Di Sempione Mazzini

La voce della coscienza in casa Rai



Paolo Petrecca, direttore di Rainews in quota Fratelli d'Italia, che fa capolino come commentatore nel prestigioso salotto di Bruno Vespa nella notta dell'election day è uno dei segnali che a Viale Mazzini ci si sta già preparando al Governo Meloni.



Ma già nei giorni prima si era fatto notare in qualche tg, in qualità di esperto di cultura e comunicazione, Gianpaolo Rossi, ex membro del cda vicinissimo a Giorgia Meloni e nuovo ad in pectore. Ma anche una fedelissima del PD come la direttrice del Tg1, Monica Maggioni, non ha mancato in queste ore di rettificare un corrispondente dalla Germania che riferiva in maniera troppo faziosa di giudizi preoccupati sul voto italiano.



Insomma, come sempre in Rai di tutto e di più per rimettere in bolla l'azienda e allinearla al nuovo corso. I "cavalli" su cui puntare, in casa FdI, sono quasi certi: il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, che verrebbe collocato al Tg1 se non si dovesse aprire un posto da ministro; in ascesa i vicedirettori di genere Paolo Corsini e Angelo Mellone come pure il già citato Petrecca. Più risorse economiche e umane potrebbero dare una nuova chance per qualche programma di maggior successo per Alessandro Giuli.



E poi ci sono i professionisti del cambio di casacca che stanno già correndo alla corte di Gianpaolo Rossi o anche del deputato Federico Mollicone, responsabile cultura per i meloniani. Quel che è certo è che FdI vuole l'amministratore delegato dell'azienda: se non fosse Rossi, un paio di nomi tra gli interni sono già in circolazione.