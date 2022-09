ALD Automotive: nuove soluzioni di mobilità vantaggiose e sostenibili

ALD Automotive: con ALD VAN il noleggio dei veicoli commerciali è un'opportunità per le aziende

In questo momento storico, individuare il mezzo di trasporto in grado di rispondere alle esigenze di un’impresa è fondamentale per tutto il comparto automobilistico. Per questo ALD Automotive Italia, che fa della consulenza il suo asset principale, propone ai clienti delle offerte personalizzate che possano adattarsi ai loro bisogni. La possibilità di noleggiare veicoli commerciali leggeri sta diventando, infatti, un perno cruciale per lo sviluppo e la continuità aziendale, la qualità del servizio e l’assistenza al cliente, la flessibilità e la capacità di cogliere le occasioni che il mercato offre. Il renting rappresenta poi una soluzione anche alla forte carenza di auto nuove, dovuta alla grave crisi dei microchip che in questo momento tiene in ostaggio il mercato.

Costi fissi e pianificati per tutta la durata del contratto, con un unico canone mensile comprensivo di tutti i servizi, allestimenti speciali e personalizzazione dei veicoli richiesti, consulenza a tutto tondo per scegliere la giusta flotta in base alle proprie esigenze, nessun riscatto da sostenere alla fine del contratto e la possibilità di acquistare il veicolo e vantaggi fiscali in termini di deducibilità di imposte dirette sulle spese del noleggio (sia sulla quota noleggio che su quella dei servizi) e di detraibilità dell’IVA: sono questi i principali vantaggi che ALD Automotive offre nelle sue soluzioni di noleggio a lungo termine di veicoli commerciali, che attraggono le partite iva e le aziende.

Negli ultimi anni, dunque, il noleggio dei veicoli commerciali è cresciuto in modo esponenziale. Secondo le ultime stime di DataForce, il noleggio a lungo termine, nel primo semestre del 2022, regge la crisi del mercato dell’auto con previsioni di chiusura favorevoli. Dopo i primi sei mesi, il comparto chiude al +0,18% rispetto al 2021, con una quota che raggiunge il 20,7%, per un totale di 141.895 vetture immatricolate e nel comparto dei veicoli commerciali leggeri con 27.674 unità. Nello specifico, nell’ambito dei veicoli commerciali leggeri, il primo semestre del 2022 presenta uno sviluppo positivo di grande evidenza: +27,87%. Con 27.674 LCV nuovi targati (6.000 in più), oltre un veicolo commerciale su tre è stato intestato a una società di long rent, con una crescita che supera i 10 punti di quota rispetto all’anno scorso.

Dataforce, per la fine del 2022, ipotizza un volume complessivo del long rent (al netto del rent to rent) di 255.000 immatricolazioni Passenger Cars, con una crescita di 13.500 unità (+5,6%) sul 2021, a fronte di un mercato previsto in contrazione del 15,8%. Tra gli LCV il noleggio a lungo termine dovrebbe targare 56.000 unità, con una crescita di 9.500 nuove targhe, pari a un incremento del 20,3%. Si tratta di una crescita significativa, visto che il mercato degli LCV nel suo complesso è previsto in contrazione dell’8,1%.

A fronte di questi dati, ALD Automotive Italia, azienda leader del settore del noleggio a lungo termine, ha creato una nuova tipologia di offerta per sostenere le piccole e medie imprese che fanno dei veicoli leggeri il proprio pilastro strategico. ALD VAN, pensato per tutte le realtà del settore che non vogliono sostenere il peso economico di un veicolo di proprietà, punta ad offrire soluzioni di mobilità vantaggiose e sostenibili attraverso accordi con le case produttrici e un ampio portafoglio di marchi iconici e di veicoli delle tipologie più diverse.

La sostenibilità è ormai entrata a pieno titolo nelle agende politiche, imprenditoriali e sociali e ALD Automotive Italia, una delle prime società che ha intravisto nella transizione ecologica un’opportunità da cogliere, offre ai suoi clienti modelli ibridi ed elettrici anche per i veicoli commerciali e nelle soluzioni mid-term, lavorando al fianco delle imprese per favorire l’elettrificazione delle flotte. Una visione guidata da un approccio consulenziale di ampio respiro, che mira a far conoscere i risparmi potenzialmente offerti da questi veicoli rispetto alla mobilità delle aziende. Per quanto riguarda i veicoli commerciali, poi, circolare liberamente nelle Ztl e nei centri urbani, in alcuni casi anche con aree di parcheggio gratuite o a tariffe ridotte rispetto alle auto con motori a combustione, rappresenta una necessità ineludibile e una scelta che mette al primo posto la responsabilità sociale e ambientale, con vantaggi tangibili anche sulla reputazione del brand. Ma l’elettrico è anche una soluzione conveniente. Sempre più spesso fleet manager, imprenditori e driver, a fronte dell’analisi del costo complessivo di mobilità, concludono che a parità di chilometri percorsi, la ricarica elettrica è più conveniente rispetto alla benzina e al gasolio.

ALD Automotive Italia, grazie al prodotto mid-term ALD Flex, permette il noleggio di un veicolo anche solo per il tempo strettamente necessario, restituendolo in qualsiasi momento dopo il primo mese, senza penali. Un prodotto che, per quanto riguarda gli LCV, consente di scegliere tra tre segmenti: gli small, medium e large van, così da soddisfare tutte le esigenze in termini di trasporto di merci o oggetti ingombranti, mantenendo alto il livello di comfort e di assistenza, attraverso il supporto delle più moderne tecnologie.