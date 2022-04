Scuola, "le maestre bullizzano mio figlio". La denuncia di una madre

Scuola, "le maestre bullizzano mio figlio". La denuncia della mamma

Accusa tre maestre di una scuola elementare di Pavia di aver "bullizzato" suo figlio, infliggendogli punizioni e costringendolo, in un'occasione, a restare fuori della classe. La denuncia - come riporta 'La Provincia pavese'. - arriva da una mamma, collega delle stesse maestre di una scuola elementare nel centro storico di Pavia. La donna, insieme al marito, ha deciso di presentare un esposto all'Ufficio scolastico regionale e provinciale, alla dirigente scolastica dell'istituto, al difensore civico di Regione Lombardia e alla diocesi di Pavia.

Scuola, "ritorsione per screzi tra sua madre e le insegnanti"

Secondo quando si apprende sarebbe il tenore dei messaggi, particolarmente pesanti, ad aver fatto decidere la donna a procedere per tutelare suo figlio. Il bambino era anche ritratto in una foto, seduto al banco, dopo aver ricevuto un castigo, con lo sguardo basso e le braccia incrociate. Per i genitori, l'alunno potrebbe essere stato vittima di una ritorsione a causa di alcuni screzi sorti tra sua madre e le altre insegnanti. In particolare i rapporti sarebbero stati particolarmente tesi con una delle docenti.

