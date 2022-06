Sesto San Giovanni, scritta pro Br: "Walter Alasia sindaco"

Infiamma la campagna elettorale a Sesto San Giovanni, la cosiddetta "Stalingrado d'Italia", alle porte di Milano. Sulla saracinesca della locale sede di Fratelli d’Italia è apparsa una scritta, realizzata con della vernice bianca, inneggiante al terrorista delle Brigate rosse: "Walter Alasia Sindaco", si legge sul muro, espressione accompagnata dal disegno di una falce e martello.

La solidarietà del sindaco Roberto Di Stefano: "Non ci faremo intimidire"

"Solidarietà e vicinanza agli amici di Fratelli d'Italia. Non ci faremo intimidire da un gesto tanto grave, quanto vile. Grave perché rievoca periodi terribili del nostro recente passato, riportando alla mente le stragi delle Brigate Rosse che per mano di Walter Alasia uccisero a Sesto il vicequestore Vittorio Padovani e il maresciallo Sergio Bazzega. Vile perché chi lo ha compiuto non ha il coraggio di metterci la faccia. Mi auguro che le forze dell'ordine garantiscano alla Giustizia gli autori di questo schifo". Così in una nota Roberto Di Stefano in merito alla scritta apparsa oggi sulla saracinesca della sede di Fratelli d'Italia a Sesto San Giovanni.

