Si infila nel letto di una coppia di amici e molesta la donna, condannato

E' stato condannato a 11 mesi di reclusione (pena sospesa) il cameriere di sala (chef de rang) di un ex ristorante stellato di Milano a processo per aver abusato di una collega dopo essersi infilato nel letto in cui c'era anche il fidanzato della vittima.

Lo ha deciso il gup Sofia Fioretta concedendo al giovane di 25 anni la circostanza attenuante del fatto di minore gravità. Stando alle indagini della Polizia di Stato, coordinate dal pm di turno Paolo Filippini, i tre ragazzi, tutti colleghi di lavoro, dopo aver terminato alle 2 il turno al ristorante si sono trasferiti con altri amici in una discoteca di corso Garibaldi.

Dopo la serata, il 25enne si è addormentato per strada ubriaco

A fine serata, intorno alle 4.30, la coppia incamminandosi verso casa ha incontrato il 25enne che con insistenza ha chiesto di salire da loro per recuperare lo zaino lasciato prima di andare a ballare. Dopo aver recuperato i suoi effetti personali il 25enne, probabilmente ancora ubriaco, si è sdraiato per terra e si è addormentato.

La foto su Whatsapp per invitare a casa lo chef de rang

Una scena che è stata fotografata da un altro amico del terzetto e che e' stata inviata via Whatsapp alla ragazza per convincerla a ospitare lo chef de rang. Il fidanzato di lei è sceso e insieme all'amico ha preso di peso dal marciapiede il collega e lo ha messo sul proprio divano.

Il ragazzo si sarebbe infilato nel letto degli amici e avrebbe molestato la ragazza

Il 25enne si sarebbe però alzato e infilato nel letto della coppia dove avrebbe poi molestato la ragazza. Quando questa si è resa conto degli abusi ha svegliato il fidanzato, che prima di dare l'allarme, ha preso a pugni il 25enne, che è poi fuggito semisvestito in una palazzina vicina dove è stato rintracciato e arrestato.

Davanti agli agenti ha negato tutto

Agli agenti lo chef de rang ha negato di aver palpeggiato l'amica e di essere stato vittima di un'aggressione immotivata da parte del fidanzato.

