Striscione del Milan contro l'Inter, Figc apre inchiesta

La Procura federale ha deciso di aprire un'inchiesta sullo striscione esposto dai giocatori del Milan ("La Coppa Italia mettila nel c...") durante la sfilata sul pullman scoperto per festeggiare lo scudetto. Si contesta la violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia sportiva relativo ai "principi della lealta', della correttezza e della probita' in ogni rapporto comunque riferibile all'attivita' sportiva".

Lo striscione ricorda quello esposto da Massimo Ambrosini nel 2007

Lo striscione e' stato mostrato, tra gli altri, dal portiere Mike Maignan e dal centrocampista Rade Krunic, e ricorda quello esposto nel 2007 da Massimo Ambrosini, per la parata organizzata dopo la vittoria della Champions. In quell'occasione c'era nel "mirino" lo scudetto vinto dai nerazzurri di Jose' Mourinho.

Leggi anche: