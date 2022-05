Tram deraglia in centro a Milano

Un Tram della Linea 12 e' sviato dai binari, questa mattina, in centro a Milano. Nessuno e' rimasto ferito, ma la circolazione ha subito rallentamenti e deviazioni. E' accaduto poco dopo le 9 in piazza Missori, dove il mezzo e' parzialmente uscito dai binari, come confermato dalla Polizia Locale che ha lavorato fino alle 12 per gestire la circolazione, poi rientrata alla normalita'. Atm, che sta operando sul posto, ha deviato le linee, e al momento il Tram 12 e 19 saltano alcune fermate.

