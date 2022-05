Tre scooter in fiamme in via Larga, nube di fumo sulla città. VIDEO

In via Larga tre scooter hanno preso fuoco scatenando una nube di fumo che ha avvolto gran parte della città. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con diversi mezzi, hanno domato l'incendio. Poco dopo il fumo, che non ha provocato nessuna intossicazione, si è diradato.

Ignote le cause del rogo

In un video, pubblicato dalla pagina Instragram "MilanoBelladaDio", si vedono l'enorme nube di fumo e i motorini in fiamme nei pressi del Teatro Lirico di Milano. Sul posto anche una volante della Questura. Sono ancora ignote, al momento, le cause del rogo che ha carbonizzato i tre scooter.

