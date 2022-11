Mondiali di calcio Qatar 2022 – ASCOLTA IL PODCAST DI AFFARITALIANI E AREA

Qatar 2022 - il podcast di affaritaliani.it e Area Agenzia di Stampa

Mondiali Qatar 2022 Podcast Episodio Podcast Episodio Data Podcast Episodio

Alle 17.00, ora italiana, il mondiale 2022 prende il via con Qatar-Ecuador. Per ironia della sorte, a debuttare contro i padroni di casa sarà proprio quell'Ecuador, che ha rischiato l'esclusione del torneo per via dell'impiego di Byron Castillo, nato in Colombia e naturalizzato equadoregno grazie a un passaporto di dubbia provenienza. Della vicenda si è discusso molto anche in Italia, sognando un ripescaggio degli Azzurri che in realtà non è mai stato in agenda: in caso di estromissione dell'Ecuador, sarebbe subentrata un'altra squadra sudamericana e non l'Italia, che tra le non qualificate ai mondiali è quella con il miglior ranking Fifa.

La dura realtà è che per la seconda volta consecutiva guarderemo le altre squadre contendersi il titolo mondiale, ma lo spettacolo non mancherà: l'Argentina di Messi (all'ultimo mondiale, come il “gemello” Cristiano Ronaldo) è data per favorita, poi c'è il Brasile di Neymar, la Germania, l'Inghilterra, la Spagna e la Francia campione in carica, anche se l'assenza di pilastri come il Pallone d'Oro Benzema e Pogba ne limita il potenziale. Il Belgio è pronto a subentrarle come outsider e, come da tradizione, è probabile che una delle africane si riveli la sorpresa del torneo. Buon mondiale, con il podcast di affaritaliani.it, realizzato in collaborazione con Area Agenzia di Stampa. Oggi fa il suo debutto e poi lo troverete ogni giorno, fino al termine di Qatar 2022.

Mondiali di calcio Qatar 2022 – dove vederli in TV e streaming



FASE A GIRONI

DOMENICA 20 NOVEMBRE:

17.00 Qatar-Ecuador (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE:

14.00 Inghilterra-Iran (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Senegal-Olanda (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

20.00 USA-Galles (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE:

11.00 Argentina-Arabia Saudita (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Danimarca-Tunisia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Messico-Polonia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Francia-Australia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE:

11.00 Marocco-Croazia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Germania-Giappone (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Spagna-Costa Rica (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Belgio-Canada (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE:

11.00 Svizzera-Camerun (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Uruguay-Corea del Sud (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Portogallo-Ghana (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Brasile-Serbia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

VENERDÌ 25 NOVEMBRE:

11.00 Galles-Iran (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Qatar-Senegal (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Olanda-Ecuador (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Inghilterra-USA (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 26 NOVEMBRE:

11.00 Tunisia-Australia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Polonia-Arabia Saudita (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Francia-Danimarca (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Argentina-Messico (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 27 NOVEMBRE:

11.00 Giappone-Costa Rica (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Belgio-Marocco (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Croazia-Canada (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Spagna-Germania (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE:

11.00 Camerun-Serbia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Corea del Sud-Ghana (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Brasile-Svizzera (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Portogallo-Uruguay (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE:

16.00 Ecuador-Senegal (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

16.00 Olanda-Qatar (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Iran-USA (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Galles-Inghilterra (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE:

16.00 Polonia-Argentina (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

16.00 Arabia Saudita-Messico (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Tunisia-Francia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Australia-Danimarca (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE:

16.00 Croazia-Belgio (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

16.00 Canada-Marocco (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Giappone-Spagna (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Costa Rica-Germania (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

VENERDÌ 2 DICEMBRE:

16.00 Corea del Sud-Portogallo (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

16.00 Ghana-Uruguay (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Serbia-Svizzera (diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Camerun-Brasile (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)



FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA



SABATO 3 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 1: Prima gruppo A vs Seconda gruppo B (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 2: Prima gruppo C vs Seconda gruppo D (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 4 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 3: Prima gruppo D vs Seconda gruppo C (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 4: Prima gruppo B vs Seconda gruppo A (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

LUNEDÌ 5 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 5: Prima gruppo E vs Seconda gruppo F (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 6: Prima gruppo G vs Seconda gruppo H (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 7: Prima gruppo F vs Seconda gruppo E (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 8: Prima gruppo H vs Seconda gruppo G (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

VENERDÌ 9 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 1: Vincitrice ottavo di finale 5 vs Vincitrice ottavo di finale 6 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 2: Vincitrice ottavo di finale 1 vs Vincitrice ottavo di finale 2 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 10 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 3: Vincitrice ottavo di finale 7 vs Vincitrice ottavo di finale 8 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 4: Vincitrice ottavo di finale 3 vs Vincitrice ottavo di finale 4 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 1: Vincitrice quarto di vinale 1 vs Vincitrice quarto di finale 2 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 2: Vincitrice quarto di finale 3 vs Vincitrice quarto di finale 4 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 17 DICEMBRE:

16.00 Finale per il terzo posto (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 18 DICEMBRE:

16.00 Finale (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)