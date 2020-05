MotoGP, Ducati: ufficiale Jack Miller nel 2021. Per Petrucci ipotesi ritiro?

Ora è ufficiale: Jack Miller sarà il prossimo pilota della Ducati ufficiale nel 2021. Come preannunciato dalla Gazzetta è arrivato l'annuncio di Borgo Panigale che comunica l'ingaggio del pilota australiano per il team ufficiale a partire dalla stagione 2021 della MotoGP. Per Miller si tratta di una promozione dal team Pramac, squadra satellite della Ducati, in cui milita da tre stagioni. Il contratto? Un anno più uno di opzione a favore della squadra, con una base economica che si aggira intorno al milione di euro di ingaggio. Da decidere, adesso, il pilota che affiancherà Jack Miller in Ducati: dell'attuale coppia in rosso, Danilo Petrucci-Andrea Dovizioso è il primo, al momento, il maggiore indiziato a cambiare tuta, anche se il Dovi è impegnato in un duro braccio di ferro con la Casa per l'accordo economico da far valere. Per Petrucci possibile anche l'ipotesi ritiro.

La soddisfazione di Domenicali

Il ceo di Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, accoglie così l'australiano: "Dal suo arrivo nel Team Pramac, Miller è cresciuto costantemente, dimostrandosi uno dei piloti più veloci e talentuosi del campionato: siamo contenti che abbia accettato di pilotare la DesmosediciGP ufficiale del Ducati Team nel 2021. Siamo anche convinti che abbia tutte le carte in regola per lottare con continuità per le posizioni che contano già in questo 2020 con la Desmosedici GP20 del Team Pramac e di fare un ulteriore passo in avanti il prossimo anno".