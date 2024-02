40 Anni di Avventure: Mercedes-Benz Marco Polo celebra il suo anniversario

Quarant'anni fa, Mercedes-Benz lanciava il suo primo camper, prendendo ispirazione da Marco Polo, l'esploratore veneziano che viaggiò dall'Europa all'Asia.

Questo veicolo, basato sul "Bremer Transporter", ha segnato l'inizio di una lunga e illustre storia nel mondo del campeggio di lusso, evolvendosi attraverso le decadi in termini di funzionalità, comfort e stile.

Il debutto del Marco Polo negli anni '80 ha definito il segmento dei camper compatti con il suo design distintivo: un ampio vano bagagli, una verniciatura in beige bahama e un interno beige-marrone. Conosciuto anche come "Bremer Transporter", per la sua produzione iniziale a Brema, il veicolo si distingueva per la sua imponenza, con un'altezza di 2,97 metri, e per il suo restyling nel 1988 che ne ha affinato le caratteristiche.

Nonostante le evoluzioni, il concetto abitativo del Marco Polo è rimasto fedele alle sue radici, mantenendo elementi come il letto a tetto, la combinazione panca/cuccetta, i sedili girevoli e un angolo cottura ben attrezzato. Questa costanza nel design riflette la dedizione di Mercedes-Benz nel preservare l'essenza del comfort in viaggio.

La seconda generazione del Marco Polo, introdotta nel 1996 e basata sul Vito, ha portato una maggiore compattezza e funzionalità, rendendo il camper adatto anche ai garage residenziali. Con il tetto a soffietto e l'abitacolo ottimizzato, questo modello ha segnato un significativo passo avanti nella praticità quotidiana.

Il passaggio al Viano nel 2003 ha ulteriormente elevato il Marco Polo, introducendo innovazioni come il tetto a soffietto elettrico e un letto a tetto ergonomico, premiato per il suo design rispettoso della schiena. Questa generazione ha stabilito nuovi standard nel segmento dei camper, combinando funzionalità avanzate con un comfort superiore.

Nel 2015, la trasformazione in Classe V ha portato il Marco Polo in una nuova era di eleganza e comfort. Questa generazione ha trasformato gli interni in un salotto esclusivo, con finiture di alta qualità e tecnologie avanzate come il sistema multimediale MBUX e la centralina camper MBAC, trasformando il veicolo in una casa intelligente su ruote.

L'ultima iterazione della Classe V Marco Polo, presentata nell'estate 2023, prosegue questa evoluzione con una qualità ancora superiore e tecnologie migliorati, promettendo un'esperienza di "glamping" senza precedenti grazie a funzioni innovative come il controllo intelligente del livello delle sospensioni AIRMATIC.

L'aggiunta del Modulo Marco Polo amplia la gamma, offrendo una soluzione versatile per trasformare i monovolumi in micro-camper in pochissimo tempo, dimostrando la flessibilità del concetto Marco Polo anche nei veicoli più compatti.

Guardando al futuro, Mercedes-Benz si impegna verso la mobilità elettrica con l'introduzione della piattaforma VAN.EA dal 2026, mirando a elettrificare e ampliare il portafoglio camper. Questo passo rappresenta l'ambizione del marchio di rimanere all'avanguardia nel settore, promuovendo uno standard industriale per i camper elettrici in collaborazione con partner internazionali.

Mercedes-Benz Marco Polo ha attraversato quattro decenni di innovazione e raffinatezza, mantenendosi al passo con le esigenze dei viaggiatori moderni e ponendosi come un punto di riferimento nel lusso nomade. Con ogni nuova generazione, il Marco Polo non solo ha arricchito le esperienze di viaggio, ma ha anche anticipato il futuro del campeggio, promettendo avventure sempre più sostenibili ed eleganti sotto la stella di Mercedes.