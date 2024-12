Nissan AMIEO: digitalizzazione avanzata con AI e machine learning di Anaplan

Nissan ha annunciato una nuova partnership strategica con Anaplan, leader globale nelle piattaforme di pianificazione aziendale basate su Artificial Intelligence (AI) e Machine Learning (ML).

Questa collaborazione segna un passo cruciale nel percorso di digitalizzazione della casa automobilistica giapponese nella regione AMIEO (Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania), rafforzando la competitività e l'efficienza operativa.

L'accordo prevede la digitalizzazione, entro giugno 2025, di tutti i processi legati alla gestione dei veicoli, dalla pianificazione e produzione alla gestione delle scorte presso i concessionari, fino alle vendite ai clienti finali. Attraverso l'uso delle tecnologie avanzate di Anaplan, Nissan punta a:

Migliorare l’accuratezza dei dati per tutte le funzioni aziendali.

Ottimizzare le operazioni commerciali, riducendo i tempi di risposta alle tendenze del mercato.

Prevedere e affrontare cambiamenti di domanda, costi e interruzioni nella supply chain, grazie a modelli predittivi.

La piattaforma di Anaplan sarà integrata in settori strategici come Vendite, Marketing, Supply Chain, Produzione, Logistica e Finanza, creando una rete digitale agile e interconnessa.

Leon Dorssers, SVP Region Marketing & Sales di Nissan AMIEO, ha sottolineato l'importanza della partnership nel contesto del piano strategico The Arc: “Questa collaborazione accelera il nostro percorso di digitalizzazione e ci consente di reagire più rapidamente alle tendenze del mercato, ponendo i clienti al centro delle nostre decisioni. Miglioreremo la nostra competitività nella regione e rafforzeremo il nostro contributo alla redditività globale.”

Grazie a questa collaborazione, Nissan non solo ottimizzerà i processi esistenti, ma introdurrà nuovi strumenti per comprendere meglio le esigenze dei clienti, anticipando i cambiamenti del mercato con maggiore precisione.

La piattaforma Anaplan è progettata per supportare le aziende nella pianificazione e nell’analisi degli scenari, fornendo previsioni affidabili e dati in tempo reale. Dayne Turbitt, Managing Director di Anaplan EMEA, ha evidenziato:

“Siamo entusiasti di collaborare con Nissan, fornendo strumenti che rendono i processi decisionali più rapidi e agili. Con la nostra tecnologia, Nissan potrà affrontare le sfide del mercato con una pianificazione dinamica e dati affidabili.”

La partnership rappresenta un passo significativo verso l'innovazione digitale, con vantaggi concreti per l'intera regione AMIEO: Maggiore efficienza operativa grazie a processi integrati e automatizzati. Riduzione dei costi attraverso una pianificazione ottimizzata. Maggiore agilità nella risposta ai cambiamenti di domanda e alle interruzioni della catena di fornitura.

Inoltre, il progetto contribuirà alla realizzazione del piano The Arc, che punta a migliorare il posizionamento globale di Nissan nel mercato automotive, favorendo una gestione aziendale più moderna e competitiva.

La partnership tra Nissan e Anaplan dimostra come l'innovazione tecnologica possa trasformare il settore automobilistico, combinando AI, Machine Learning e digitalizzazione per creare un modello operativo più sostenibile ed efficiente. Con questa strategia, Nissan rafforza il suo impegno verso l'eccellenza operativa e la centralità del cliente, ponendosi come leader nell’adozione di soluzioni avanzate nella regione AMIEO.