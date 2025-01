A Cinecittà World: dietro le quinte del nuovo spot della Nuova Lancia Ypsilon

Dietro ogni grande campagna pubblicitaria c'è una storia che spesso resta invisibile al pubblico: ore di preparazione, dettagli curati al millimetro e un team di professionisti

che lavora con passione per trasformare un'idea in un racconto visivo indimenticabile. Questo è il caso della Nuova Lancia Ypsilon, protagonista di uno spot che verrà trasmesso a partire dalla prossima settimana e che promette di catturare l'attenzione degli spettatori su TV, stampa e social media.

Cinecittà World: il set ideale per raccontare la Nuova Ypsilon

La magia dello spot nasce a Cinecittà World, il primo parco tematico italiano interamente dedicato al cinema, progettato dal celebre scenografo Dante Ferretti. Qui, tra viali eleganti e scenografie che evocano l’atmosfera di una città della moda, prende vita un racconto che celebra l’essenza della Nuova Ypsilon: un’auto capace di coniugare stile, innovazione e comfort.

L'ambientazione scelta per le riprese riflette perfettamente i valori del marchio Lancia. Ogni dettaglio scenografico è stato studiato per esaltare il fascino della vettura, dalle vetrine scintillanti ai costumi curati nei minimi particolari. Il risultato è un set che sembra uscito direttamente dalle pagine di una rivista di moda, dove l'eleganza italiana diventa il filo conduttore di ogni scena.

Un video che svela il dietro le quinte

Per raccontare la nascita di questo progetto, Lancia ha realizzato un video del backstage che offre uno sguardo esclusivo su come lo spot ha preso forma. Il video alterna immagini delle riprese a brevi interviste con i protagonisti della produzione: dal regista ai tecnici, fino ai manager del marchio, tutti uniti dall’obiettivo comune di creare qualcosa di unico.

Le riprese mostrano momenti di intensa concentrazione e creatività, con tecnici, stylist e attori che si muovono sul set in perfetta sinergia. La Nuova Ypsilon è la vera protagonista: un’auto che non passa inosservata, grazie al suo design raffinato e agli interni curati nei minimi dettagli. Ogni inquadratura è studiata per valorizzare le linee eleganti della vettura e trasmettere quel senso di lusso accessibile che da sempre contraddistingue il marchio Lancia.

Eleganza e innovazione al centro dello storytelling

Il concept dello spot ruota attorno al tema dell'attrazione. La Nuova Ypsilon, con il suo design magnetico e gli interni sofisticati, diventa simbolo di una bellezza che cattura lo sguardo e conquista al primo incontro. Questo messaggio viene trasmesso attraverso una narrazione visiva che alterna momenti di forte impatto estetico a dettagli più intimi e personali.

Un’attenzione particolare è stata riservata ai costumi e agli arredi di scena. L’abito in velluto blu indossato dalla protagonista femminile dello spot, disegnato da Ginevra Zanivan, è già stato presentato al prestigioso Concorso Arts & Elegance di Chantilly, dove Lancia ha ricevuto importanti riconoscimenti per il suo stile unico. Anche gli arredi sono stati selezionati con cura, grazie alla collaborazione con Cassina, sinonimo di eccellenza nel design italiano.

La voce dei protagonisti

Tra le interviste del backstage spicca quella di Charles Fuster, Head of Marketing and Communication di Lancia, che ha sottolineato il valore simbolico di questa campagna pubblicitaria. “Il ‘making of’ del nuovo spot è una finestra su un mondo di creatività, passione e attenzione ai dettagli, da cui è scaturita una campagna coinvolgente che racconta molto più di un prodotto. La Nuova Lancia Ypsilon non è soltanto un'icona di eleganza italiana, capace di attrarre al primo sguardo e conquistare chiunque la incontri, ma la più recente creazione di un brand leggendario che ha scritto pagine memorabili nella storia dell’automobilismo mondiale”.

Fuster ha inoltre evidenziato i traguardi raggiunti nel 2024, come il lancio della Nuova Ypsilon e il rinnovamento di 160 showroom in Italia, e ha annunciato con entusiasmo i progetti futuri, tra cui il debutto della Ypsilon HF da 280 CV e il ritorno di Lancia nel mondo del rally.

La Nuova Ypsilon: tecnologia e comfort di ultima generazione

Oltre al suo design elegante, la Nuova Ypsilon si distingue per le tecnologie all’avanguardia che migliorano l’esperienza di guida. Tra queste spiccano il sistema di infotainment con doppio display e gli interni realizzati con materiali di alta qualità, che offrono un ambiente accogliente e silenzioso.

Il volante preciso e le sospensioni ottimizzate garantiscono un’esperienza di guida fluida e piacevole, rendendo la Nuova Ypsilon perfetta sia per la città che per i lunghi viaggi. Ogni dettaglio è pensato per soddisfare le esigenze di chi cerca un’auto che unisca bellezza, comfort e performance.

Un racconto di bellezza italiana

Lo spot dedicato alla Nuova Lancia Ypsilon è molto più di una semplice campagna pubblicitaria: è un racconto che celebra la bellezza, l’innovazione e la tradizione italiana. Attraverso immagini evocative e una narrazione coinvolgente, Lancia riesce a trasmettere l’essenza del suo marchio, facendo sognare chi guarda lo spot.

La scelta di girare le riprese a Cinecittà World non è casuale: il mondo del cinema e quello dell’automobilismo condividono la capacità di emozionare e far viaggiare con la mente. La Nuova Ypsilon diventa così un simbolo di questa fusione perfetta tra arte, design e tecnologia, pronta a conquistare un posto di rilievo nel cuore degli italiani.