A Torino nasce Green Pea, lo store dedicato alla sostenibilità

Dopo aver inventato Unieuro e Eataly, la famiglia Farinetti lancia al Lingotto di Torino “Green Pea”, il primo Green Retail Park al mondo dedicato al tema del rispetto. Il nome Green Pea, che in inglese significa “pisello verde”, sta a significare il tema del rispetto per la terra e della valorizzazione dei buoni comportamenti. Si tratta di 15mila metri quadri di prodotti sostenibili distribuiti su cinque piani (Life, Home, Fashion, Beauty, Otium Pea Club).

Il piano 0, dedicato al tema Life, vede le proposte dei partner FCA, Iren, Enel X, TIM, UniCredit, Mastercard, FPT Industrial. Al primo piano sono in vendita prodotti per la casa, al secondo i migliori marchi della moda sostenibile italiana e internazionale e la sartoria del passato e del futuro, mentre il terzo è il luogo dedicato alla bellezza, con i concept store delle migliori firme italiane dell’abbigliamento e parallelamente, cosmesi, libri, cultura e cibo, insieme. Infine, il quarto piano ospita un esclusivo, ma inclusivo, Club sul Rooftop dedicato all’Ozio Creativo, con l’alkemy Spa, Cocktail Bar e la prima infinity pool di Torino affacciata sull’arco alpino. Green Pea è un luogo di bellezza e di rispetto per dare vita a un nuovo modo di consumare: con ogni acquisto si può diventare parte del cambiamento.

Esperienze, eventi e tutti i servizi necessari per rendersi conto della bellezza del vivere Green: 66 negozi, un museo, 3 luoghi di ristorazione, una piscina, una spa e un club dedicato all’Ozio Creativo. In totale, 72 luoghi di bellezza e rispetto in cui scoprire prodotti studiati per durare a lungo e che, giunti a fine vita, si possano riutilizzare o riciclare. Perché Green Pea è convinta che la lunga durata dei prodotti sia uno degli aspetti fondamentale del tema della sostenibilità. I partner Green Pea credono nella necessità di produrre e consumare in armonia con la natura e, allo stesso tempo, lavorano per costruire prodotti in linea con i principi di bellezza e originalità del Made in Italy.

Con un obiettivo chiaro: portare la qualità green al più vasto pubblico possibile con un’offerta per tutte le tasche. Il building di Green Pea è stato progettato come un elemento innovativo e resiliente, sostenibile in ogni suo dettaglio, in modo da permettere all’edificio di respirare e far respirare, in armonia con l’essere umano e con gli elementi naturali. Il progetto ha dato vita a un luogo con le caratteristiche di un organismo naturale, come non ne esistono altri. Un edificio che invita le persone alla scoperta del mondo della sostenibilità, dimostrandone la bellezza. Una struttura avveniristica, con più di 2.000 alberi, piante e arbusti, che è, essa stessa, il manifesto di Green Pea, immaginato come l’edificio più sostenibile e più bello possibile. Per una continua ricerca di bellezza e anche per uno scopo pratico: riuscire a trasmettere i valori in cui crediamo rendendoli tangibili e accoglienti per le persone. Il building Green Pea dimostra l’efficacia della produzione di energia attraverso l’impiego di fonti rinnovabili che garantiscono alta efficienza e riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.

L’edificio è infatti alimentato tramite pozzi geotermici, pannelli fotovoltaici e solari, elementi per la captazione di energia eolica e per il recupero dell’energia cinetica. Queste soluzioni energetiche sono rese accoglienti e parlanti dall’intero edificio. Se si vuole approfondire, nel Green Pea Discovery Museum, che accoglie tutti i visitatori di Green Pea, si trovano percorsi adatti a tutte le età per scoprire il funzionamento di queste tecnologie nel modo più efficace: attraverso esempi da toccare con mano.

