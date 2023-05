Abarth 500e è protagonista a Radio Italia Live

Abarth parteciperà in qualità di Main Partner all'emozionante Radio Italia Live

Il Concerto, il più grande evento musicale live gratuito in Italia, in programma il 20 maggio in Piazza Duomo a Milano e il 30 giugno al Foro Italico di Palermo.

Abarth e Radio Italia condividono l'identità italiana e la passione per il "suono", ognuna a modo suo.

Nella Nuova 500e, Abarth ha incorporato il suono iconico del motore come colonna sonora del viaggio "elettrico". Radio Italia è da sempre un punto di riferimento per la musica italiana. Per entrambi l'innovazione è nel DNA.

Trasmesso in diretta su diversi media, Radio Italia Live

Il Concerto avvicinerà al brand Scorpion un pubblico molto vasto di giovani, che desiderano un'esperienza ricca di emozioni che offra divertimento e passione, senza rinunciare alla mobilità sostenibile.

La Nuova Abarth 500e rappresenta l'ingresso dello Scorpione nella nuova era elettrica: unisce prestazioni, potenza, emozione, stile e un sound travolgente.

Il Sound Generator riproduce il caratteristico rombo Abarth e la rende l'unica dotata di questo tipo di tecnologia nel suo segmento - come altre vetture di fascia alta - rendendo così omaggio a 75 anni di adrenalinici motori da competizione.