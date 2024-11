Abarth 600e: tradizione e innovazione nel design per prestazioni eccellenti

Abarth 600e segna una svolta nel linguaggio stilistico dello Scorpione, unendo passato e futuro in un design che celebra la tradizione del marchio e la proietta verso l’era elettrica.

Ogni elemento della vettura racconta una storia, dalle radici storiche alle soluzioni più avanzate, con l’obiettivo di garantire performance e un impatto visivo dirompente.

Esterni: icone rivisitate e stile contemporaneo

Il legame con il passato è evidente già al primo sguardo, grazie a dettagli ispirati a modelli iconici come l’Abarth 850 TC. Il frontale, caratterizzato da un paraurti squadrato che richiama il celebre "cassettone", conferisce al veicolo un look grintoso e sportivo. Lo Scorpione elettrificato, simbolo distintivo del brand, domina il design: appare inciso sui paraurti, sullo spoiler e sui loghi, reinterpretando il DNA storico del marchio.

Le forme squadrate e aerodinamiche, studiate nella galleria del vento, si fondono con motivi ispirati al mondo digitale, come le linee inclinate che adornano la presa d’aria e il paraurti posteriore. Un effetto che unisce modernità e racing attitude.

Interni: l'essenza del motorsport in chiave moderna

Anche gli interni sono un omaggio alla tradizione Abarth, con un occhio rivolto al futuro. I sedili racing Sabelt, realizzati in Alcantara e caratterizzati dall’esclusivo pattern "scorpionflage", esprimono sportività e leggerezza. Il volante sportivo, rifinito in pelle e Alcantara, si ispira al design a due razze dell’Abarth 131 Rally, offrendo massima presa e visibilità perfetta.

Ogni dettaglio è stato progettato per esaltare la performance: dai pedali in alluminio al cruscotto dal carattere gaming, con display TFT da 7 pollici e grafiche esclusive. Il contrasto tra i rivestimenti neri e i dettagli colorati, come le cuciture o lo Scorpione sul volante, arricchisce l’atmosfera interna, creando un ambiente che trasmette adrenalina e modernità.

Performance e innovazione: un futuro elettrizzante

Il design della Abarth 600e non è solo estetica, ma funzionalità al servizio delle prestazioni. Lo spoiler posteriore, ispirato alle intuizioni di Carlo Abarth, migliora l’aerodinamica separando il flusso d’aria in modo strategico. Le ruote in lega da 20 pollici, con struttura leggera e grafica ispirata al mondo delle corse, rappresentano un ulteriore tributo al heritage del brand.

Disponibile nelle esclusive tonalità Verde Acid e Viola Hypnotic, la Abarth 600e Scorpionissima celebra il carattere audace del marchio, unendo tradizione e innovazione per una vettura che guarda al futuro senza dimenticare le sue radici.

Con la Abarth 600e, lo Scorpione conferma la sua capacità di reinventarsi, con un design che non solo racconta una storia, ma scrive il prossimo capitolo dell’evoluzione del marchio.