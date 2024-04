Abarth Celebra 75 Anni di passione e performance: la mostra esclusiva a Torino

Quest'anno, il marchio dello Scorpione celebra un traguardo significativo: il 75° anniversario di Abarth, sinonimo di prestazioni eccezionali e design audace nel mondo automobilistico.

Per onorare questa ricorrenza, l'Heritage Hub di Torino ha inaugurato una mostra speciale che esalta il passato glorioso e il presente innovativo di Abarth.

La mostra, intitolata "75 Anni di Abarth", mette in scena una spettacolare collezione di 38 modelli che tracciano l'evoluzione del marchio dall'epoca di Carlo Abarth fino ai giorni nostri. Tra i pezzi più preziosi, spicca la leggendaria Abarth 1000 degli anni Sessanta e la prima 500 elaborata da Carlo Abarth, che ha fatto la storia nel 1958 sul circuito di Monza.

Il clou dell'esposizione è la Nuova Abarth 695 75° Anniversario, prodotta in una serie limitata di soli 1.368 esemplari, un omaggio alla cilindrata del suo motore 1.4 T-Jet. Questa edizione speciale colpisce per il suo design distintivo, con una livrea total black impreziosita da dettagli dorati e interni in carbonio e Alcantara nera, che incarnano lo spirito sportivo e l'eleganza di Abarth.

La performance resta al cuore dell'Abarth 695 Anniversario con il motore turbo da 180 CV che permette accelerazioni da 0 a 100 km/h in soli 6,7 secondi. Completano il quadro le tecnologie moderne come la connettività Mopar Connect e Carplay/Android Auto, che assicurano un'esperienza di guida all'avanguardia.

Oltre alle auto, la mostra offre anche un'occhiata al futuro con la special guest, l'Abarth Classiche 1300 OT in scala 1:3, parte del progetto "Reloaded by Creators". Questa edizione unica rappresenta una reinterpretazione contemporanea di uno dei modelli più iconici di Abarth, mostrando l'impegno continuo del marchio nell'innovazione.

L'evento non è solo un'occasione per ammirare queste magnifiche auto, ma anche per comprendere l'impatto culturale di Abarth nel settore automobilistico. La mostra è aperta al pubblico per tre mesi e rappresenta un'opportunità unica per gli appassionati di auto d'epoca e nuove tecnologie di immergersi nell'eredità di un marchio che ha saputo sempre distinguersi sul mercato.

Per i visitatori interessati, l'Heritage Hub offre visite guidate, permettendo di vivere un'esperienza immersiva nella storia di Abarth. Un viaggio attraverso il tempo che celebra la passione per la velocità e il design innovativo che hanno reso Abarth famoso a livello mondiale. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito dell'Heritage Hub di Torino