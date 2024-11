Abarth e Breil: un orologio da collezione per il 75° anniversario dello Scorpione

Abarth continua a celebrare il suo 75° anniversario, e lo fa insieme a Breil, partner storico nella creazione di accessori esclusivi.

Il risultato della loro decennale collaborazione è un cronografo in edizione limitata, prodotto in soli 375 pezzi, che rende omaggio alla Abarth 695 75° Anniversario. Questo orologio, destinato a diventare un pezzo da collezione, rappresenta l'incontro perfetto tra il design aggressivo dell’automobile e lo stile distintivo di Breil.

L'orologio Breil Abarth 75° Anniversario si distingue per il suo look total black con dettagli dorati, richiamando i tratti estetici della Abarth 695. La cassa in acciaio IP black satinato e la corona in acciaio IP gold con inserto in gomma zigrinata esaltano l’audacia del modello. Il design è completato da una lunetta nera lucida, che rievoca i cerchi ultra-sportivi dell'iconica Abarth, un dettaglio che non poteva mancare.

Il cuore del Breil Abarth 75° Anniversario è un calibro Miyota OS21, sinonimo di precisione e affidabilità. La lancetta dei secondi, in tonalità IP gold, attraversa con eleganza un quadrante nero a due livelli, arricchito dal simbolo dello scorpione – l’emblema di Abarth – in nero su sfondo dorato. Indici e numeri dorati spiccano sul rehaut, creando un contrasto che esalta la leggibilità e lo stile unico del modello.

Questo orologio esclusivo è disponibile nei migliori rivenditori e sul sito ufficiale Breil, rappresentando un elemento distintivo per chi vive la passione per il marchio dello Scorpione. La collaborazione con Breil è solo una delle iniziative di Abarth per il 75° anniversario: un percorso celebrativo che ha visto esposizioni di modelli storici e attuali presso l’Heritage Hub di Torino e il recente lancio dell’Abarth 600e, la più potente di sempre, con un motore elettrico da 280 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,85 secondi.

Il Breil Abarth 75° Anniversario unisce perfettamente il mondo delle corse e dell’orologeria, con un design audace che celebra lo spirito iconico di Abarth in ogni dettaglio.