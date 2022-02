Abarth lancia un nuovo progetto nel mondo del Gaming

Da sempre la passione spinge la community Abarth ad esprimere l'attaccamento al brand, verso tutto ciò che replica l'adrenalina con cui ogni modello scende in pista.

Non è quindi un caso se alla pista reale si affianca quella virtuale che ben conoscono gli e-gamers, confinati fisicamente di fronte ad uno schermo, ma pronti a fare ugualmente il pieno di emozioni.

Con queste premesse, Abarth aggiunge un nuovo capitolo al progetto nato nel 2020, per dare continuità alla campagna 2022 #WTFun dove lo stesso payoff della campagna interpreta l'anima più autentica dello Scorpione, con l'adrenalina che si unisce alla voglia di divertirsi.

Inoltre l’attenzione al mondo digitale del brand è confermato dal recente lancio di una nuova edizione “Speciale” per F595, disponibile esclusivamente on line.

Tre fasi, da fine gennaio ad inizio aprile, scandiscono i tempi dell’avvincente iniziativa digitale.

Il divertimento inizia con Abarth Scorpion Hot Lap, una sfida che vede competere tra loro creator e piloti del mondo racing e simracing, ovvero una competizione in modalità Time Attack (miglior tempo) all’interno del gioco Assetto Corsa. I piloti selezionano una vettura Abarth per portare in streaming su Twitch il loro 'giro veloce' effettuato su due tracciati.

I creator partecipanti in questa fase sono: QuelTaleAle, Nu89, Naska. Le loro performance saranno commentate in diretta da Emilio Cozzi e Carolina Tedeschi. La prima diretta live su Twitch ha fatto registrare ottimi risultati con oltre 30.000 utenti connessi.

Nella fase successiva, la sfida continua coinvolgendo la community Abarth.

Qui gli Abarthisti avranno modo di mettersi in gioco e sfidare i gamer sui più famosi tracciati d’Europa, mettendosi al volante di vetture Abarth completamente customizzabili.

Con la Scorpion Hot Lap, Abarth vuole rendere disponibile l'adrenalinica esperienza di guida in circuito ovunque: offline così come nei videogiochi.