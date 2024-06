Abarth Offshore: debutto al Top Marques Monaco 2024

Abarth celebra il suo 75° anniversario con il lancio della nuova imbarcazione sportiva Abarth Offshore,

presentata in anteprima mondiale al prestigioso evento “Top Marques 2024”, tenutosi dal 5 al 9 giugno nel cuore del Principato di Monaco. Questo debutto segna l'ingresso di Abarth nel mondo nautico, portando con sé l'eredità sportiva e lo spirito aggressivo che caratterizzano il marchio dello Scorpione.

La nuova Abarth Offshore, sviluppata in collaborazione con Car Off Shore e il Centro Stile Fiat e Abarth, si distingue per il suo design audace e le prestazioni emozionanti. La carrozzeria verde metallico, che diventa iridescente alla luce del sole, è arricchita da dettagli e cuciture nocciola scuro. Alimentata da un motore esterno idrogetto con una potenza di 230 CV e scarichi da corsa Riva, questa imbarcazione offre un suono aggressivo, richiamando le caratteristiche distintive delle hot-hatch di Abarth.

La struttura della Abarth Offshore presenta linee sportive e un HardTop rigido che avvolge il vano passeggeri, proteggendo il conducente con un sistema di cappotta versatile, tipico dei modelli cabrio di Abarth. I colori della carrozzeria si riflettono anche sui sedili sportivi Besenzoni, dotati di schienale ergonomico in pelle trapuntata e cinture a 4 punti, con una base di supporto in acciaio ammortizzata da Wave Shock.

Per migliorare l'esperienza a bordo, il ponte di poppa è dotato di una scala in acciaio incassata e un doppio prendisole, offrendo comfort agli ospiti dopo una nuotata. L'imbarcazione utilizza materiali di alta qualità, come il teak sintetico Synteak personalizzato, e una ringhiera che segue le linee decise dalla poppa alla prua. L'equipaggiamento audio include un sistema stereo Garmin con LED RGB, 4 altoparlanti Fusion e un subwoofer che utilizza il cruscotto come cassa di risonanza.

Grazie alle tecnologie avanzate, l'Abarth Offshore garantisce sicurezza in navigazione, emozioni forti e un comfort senza pari. Inoltre, l'imbarcazione può essere ulteriormente personalizzata con attrezzature da pesca o sportive, rendendola adatta a ogni esigenza.

L'Abarth Offshore è disponibile in un'edizione limitata di soli 500 esemplari, ognuno completamente personalizzabile, offrendo un'esperienza unica e sportiva per gli appassionati del marchio. Questo modello esclusivo è la scelta perfetta per chi desidera aggiungere un tocco di sportività e unicità alla propria esperienza di navigazione.