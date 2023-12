Acea lancia un manifesto per la mobilità europea del futuro

Gli amministratori delegati dell'industria automobilistica, alla vigilia della Cop 28 e a sei mesi dalle elezioni europee, hanno stabilito una tabella di marcia per un ecosistema di mobilità dell'UE a prova di futuro.

Il presidente dell'Associazione europea dei produttori di automobili (Acea), Luca De Meo, ha così riassunto i motivi che hanno spinto le case a questo vero e proprio manifesto. "Il nostro settore è nel bel mezzo della più grande trasformazione in oltre un secolo - ha detto -. Non c'è dubbio per noi sulla necessità di decarbonizzare. Stiamo investendo miliardi per far sì che ciò accada, molto più di qualsiasi altro settore”. Tre i pilastri del manifesto da sottoporre all’Ue: offerta, produzione e domanda.

“L'Europa non deve solo garantire che siamo ben attrezzati come le altre regioni, ma deve anche garantire che competiamo su condizioni di parità. La concorrenza è molto sana e la vera concorrenza significa anche mercati globali aperti e regole commerciali libere ed eque", ha affermato de Meo. Un elemento chiave della tabella di marcia di Acea è quello di rendere l'Europa un hub per la produzione di veicoli verdi e intelligenti. "Dobbiamo collaborare con i responsabili politici per creare le condizioni per la produzione di una vasta gamma di modelli a emissioni zero, compresi piccoli veicoli elettrici a prezzi accessibili che sono redditizi da produrre in Europa", ha spiegato de Meo. “Dobbiamo anche lavorare sul lato della domanda attraverso adeguati programmi di incentivi adatti allo scopo, a tutti i livelli politici, dall'UE fino alle autorità urbane e locali” dice ancora il numero uno di Renault. Oggi, il consiglio di amministrazione dell'Acea ha anche rieletto il signor De Meo per un mandato del secondo anno come presidente. Il presidente di Acea è eletto per un anno, rinnovabile una volta, dagli amministratori delegati delle società associate.