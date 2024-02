Affidabilità Auto 2024: le giapponesi e Tesla al Top Secondo Altroconsumo

Nel panorama automobilistico europeo, il criterio di affidabilità si conferma come cardine nella scelta del nuovo veicolo.

Un'ampia indagine condotta da Altroconsumo, che ha coinvolto 30mila conducenti in nove paesi europei, ha messo in luce le preferenze dei consumatori, svelando una netta inclinazione verso le marche giapponesi per quanto riguarda l'affidabilità.

La ricerca, basata su un questionario online distribuito in Italia, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Spagna, ha evidenziato l'affidabilità come fattore predominante nella scelta dell'auto, seguito da considerazioni su prezzo e necessità personali e familiari.

I risultati pongono in evidenza la predominanza delle case automobilistiche giapponesi, che occupano otto delle prime undici posizioni nella classifica di affidabilità. Marche spagnole e tedesche seguono da vicino, ma per trovare il primo costruttore italiano, Fiat, bisogna scorrere la lista fino alla ventiquattresima posizione. Nonostante ciò, la maggior parte delle marche analizzate ha ricevuto valutazioni elevate, superando il punteggio di 80 su 100 in termini di affidabilità.

L'indagine ha inoltre rivelato che il 23% delle auto prese in esame ha manifestato guasti nei primi due anni di utilizzo, con problemi che spaziano dalle componenti elettriche ai sistemi frenanti, fino a disfunzioni del motore. La spesa media per la manutenzione varia significativamente a seconda del modello, oscillando tra 200 e 450 euro.

Nonostante le varie problematiche riscontrate, il grado di soddisfazione complessivo rimane alto, con Tesla che si distingue particolarmente in questo ambito. La ricerca di Altroconsumo offre così un quadro dettagliato e aggiornato sulle preferenze degli automobilisti europei, fornendo indicazioni preziose per chi è alla ricerca di un veicolo nuovo, mettendo in risalto l'importanza dell'affidabilità come fattore chiave di scelta.