Al Salone dell’Automobile di Parigi Jeep svela le sue proposte 100% elettriche

Durante l’edizione 2022 del “Mondial de l’Auto” di Parigi, il brand Jeep ® presenterà la sua novità 100% elettrica, con uno stand interamente dedicato alla nuova Jeep Avenger full electric, il primo veicolo BEV in assoluto del brand.

Lo stand sarà caratterizzato da un look energico, vibrante e visivamente dinamico, composto da rocce e da un tema outdoor, per offrire il giusto set in cui presentare Jeep Avenger ai media e al grande pubblico. Jeep Avenger full electric offrirà le capacità del brand Jeep, perfettamente calibrate per il target del mercato europeo, offrendo un range mirato di 400 chilometri di autonomia, abbinato a interni moderni e tecnologicamente avanzati, con tantissimo spazio a bordo, per occupanti e bagagli.

La nuova Avenger verrà presentata durante una conferenza stampa tenuta da Christian Meunier, CEO del brand Jeep, alle ore 14 del 17 ottobre. I clienti potranno effettuare le prenotazioni per l'edizione lancio del nuovo BEV subito dopo la conferenza stampa.

Christian Meunier, CEO del marchio Jeep dichiara “La nuova Jeep Avenger è la prima del nuovo portfolio completamente rinnovato di BEV Jeep che verrà presentato in Europa. Offre tutte le proverbiali caratteristiche del brand Jeep, perfettamente calibrate per il mercato e, durante la sua presentazione al “Mondial de l’Auto” di Parigi, mostreremo a tutti i player del segmento perché è un'eccezionale opzione full electric del brand Jeep. Avenger rappresenta un vero e proprio pilastro per i nostri piani di crescita nei mercati europei di punta, tra cui la Francia, e lungo il percorso per diventare il brand leader al mondo nella produzione di SUV a zero emissioni”.

Jeep Avenger entrerà a far parte di una gamma europea elettrificata che include le versioni 4xe Plug-In Hybrid di Jeep Wrangler, Compass, Renegade. All’inizio del prossimo anno, sarà inoltre seguita dal lancio della versione 4xe Plug-In Hybrid della Jeep Grand Cherokee completamente rinnovata.

Il piano di elettrificazione del brand, svelato a settembre durante il Jeep 4xe Day, si basa proprio su questa fase decisiva in cui è richiesto lo sviluppo di una gamma di veicoli efficienti e completamente elettrificati per il mercato europeo. Il brand introdurrà i veicoli a zero emissioni in Europa entro il 2025, con offerte nei principali segmenti dei volumi, incluso Jeep Recon e Wagoneer “S”, due veicoli completamente rinnovati e full electric che competeranno nel segmento medium SUV globale.

Per effetto della forte domanda di prodotti in questo segmento, tutti i veicoli Jeep in vendita nella regione saranno al 100% elettrici entro il 2030.