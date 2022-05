Al via gli ordini dell'intersa gamma della Nuova Jeep Grand Cherokee 4xe ibrid

l via gli ordini dell'intera gamma della Nuova Jeep Grand Cherokee 4xe Plug in Hybrid, con i Limited 4xe, Trailhawk 4xe, Overland 4xe e Summit Reserve 4xe.

La quinta generazione del Suv più premiato di sempre presenta una nuova architettura, un nuovo sistema di propulsione ibrida plug-in, un nuovo design degli esterni e nuovi interni all’insegna della qualità artigianale. La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe offre una capability off-road senza pari e una dinamica di guida su strada sicura. Leggendarie prestazioni in fuoristrada sono garantite da due sistemi di trazione integrale, Quadra-Trac II e Quadra-Drive II, con differenziale posteriore elettronico autobloccante a slittamento limitato. Entrambi sono dotati di una scatola di rinvio attiva che migliora la trazione ripartendo la coppia in modo da trasferirla sulla ruota con maggiore aderenza. Le esclusive sospensioni pneumatiche Jeep Quadra-Lift, ora con ammortizzazione elettronica semi-attiva, garantiscono 28,7 cm di altezza da terra e 61 cm di capacità di guado. Il sistema regola automaticamente la taratura degli ammortizzatori in base alle condizioni della strada per offrire maggiore comfort, stabilità e controllo, ma può essere controllato anche manualmente tramite i comandi sulla consolle, e offre cinque impostazioni per regolare l’altezza del veicolo a vantaggio delle prestazioni. Il sistema di gestione della trazione, leader della categoria, Selec-Terrain consente di scegliere tra le modalità per la guida on-road ed off-road quella più adatta ad affrontare una particolare superficie.

Questo dispositivo è in grado di coordinare elettronicamente il ripartitore di coppia 4x4, il sistema frenante, l’handling, lo sterzo e le sospensioni, l’acceleratore, il cambio, la scatola di rinvio, il controllo di trazione, il controllo della stabilità, il sistema antibloccaggio e la reattività dello sterzo. Il sistema Selec-Terrain consente di scegliere tra cinque diverse modalità di guida (Auto, Sport, Rock, Snow, Mud/Sand) quella più adatta ad affrontare una particolare tipologia di terreno. La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe di quinta generazione sfoggia il maggior numero di dotazioni tecnologiche della sua storia. Con oltre 110 avanzati sistemi di sicurezza attiva e passiva, tra cui l'Active Driving Assist per la guida autonoma L2 con mani sempre sul volante, la telecamera per la visione a 360° del veicolo e di ciò che lo circonda oltre a quella per la visione notturna, la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe è stata progettata in ogni sua parte per offrire una capability off-road senza eguali e una dinamica di guida sicura.

L’architettura completamente rinnovata si combina al profilo aerodinamico della carrozzeria per garantire migliori prestazioni, maggiore sicurezza e affidabilità, riducendo al contempo il peso, i livelli di rumorosità e vibrazioni. Progettata per offrire il massimo in termini di sicurezza, comfort e praticità per i passeggeri, la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe offre una dotazione ricca di contenuti tecnologici e funzionalità di ultima generazione che le consentono di avere un ruolo di primo piano nel segmento dei SUV full-size. La Nuova Jeep Grand Cherokee 4xe arriverà negli showroom Jeep a partire dal quarto trimestre 2022.