Al via l’8 marzo la nuova campagna di Mercedes a sostegno di Fondazione AIRC

Continua il viaggio di Mercedes-Benz Italia a fianco di Fondazione AIRC.

Questa volta, a farsi promotore di una nuova iniziativa a sostegno della ricerca sul cancro, è il team Customer Services della Stella. A partire dall’8 marzo e fino all’8 maggio, infatti, donerà tre euro al Fondazione AIRC per ogni passaggio ‘in rosa’ in officina. Inoltre, tutte le donne che si recheranno in uno dei Mercedes-Benz Service aderenti per un’assistenza (riparazione, manutenzione, cambio/acquisto pneumatici, acquisto Accessori Originali e Collection), a fronte di una spesa minima di 350 euro + Iva e all’acquisto di un pacchetto ServiceCare 3 o 4 tagliandi, avranno diritto all’igienizzazione gratuita della vettura e ad uno sconto di 100 euro (Iva inclusa).

La ricerca continua a farsi strada grazie alla collaborazione tra Mercedes-Benz Italia e Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, da sempre impegnata nel sostegno della ricerca e della prevenzione di questa malattia. Una nuova iniziativa promossa dal team Customer Services della Stella che, in occasione dell’8 marzo, invita tutte le donne ad essere protagoniste di questa nuova campagna, che terminerà il prossimo 8 maggio, una data altrettanto significativa per ricordare il grande impegno e la forte dedizione di tutte le mamme. Per contribuire alla campagna basterà effettuare un intervento di riparazione, manutenzione, un cambio/acquisto pneumatici o acquisto Accessori Originali e Collection presso uno dei Mercedes-Benz Service aderenti e, contestualmente, Mercedes-Benz Italia donerà 3 euro a Fondazione AIRC. Inoltre, a fronte di una spesa minima di 350 euro + Iva, e all’acquisto di un pacchetto ServiceCare 3 o 4 tagliandi, si avrà diritto all’igienizzazione gratuita della vettura e ad uno sconto di 100 euro (Iva inclusa).

“Lo scorso mese di ottobre, in occasione della campagna Nastro Rosa contro il tumore al seno, siamo scesi in campo a fianco di Fondazione AIRC, oggi vogliamo dare continuità a questo impegno con una nuova iniziativa che coinvolge direttamente la nostra rete di assistenza sul territorio”, ha dichiarato, Gianluigi Riccioni, Direttore Customer Services Mercedes-Benz Cars. “Una nuova opportunità che ci permette di offrire il nostro contributo oltre la vocazione commerciale attraverso una call to action che si rivolge direttamente alle donne, a sostegno di altre donne.”

In Italia circa 1 donna su 3 è colpita da un tumore nel corso della vita, nel 2021 sono stati stimati oltre 182.000 nuovi casi di tumore nella popolazione femminile. Grazie ai progressi della ricerca oggi abbiamo diagnosi sempre più precoci, accurate e accessibili e trattamenti sempre più mirati, efficaci e tollerabili, ma c’è ancora molto da fare. Per questo AIRC dedica a questi temi due campagne nazionali di raccolta fondi e sensibilizzazione: l’Azalea della Ricerca, in occasione della Festa della Mamma, e il Nastro Rosa, contro il tumore al seno, nel mese di ottobre.

Anche grazie a queste iniziative, Fondazione AIRC è il primo polo privato di finanziamento della ricerca indipendente sul cancro in Italia e nel 2022 ha destinato oltre 43 milioni di euro a 394 borse di studio e progetti di ricerca guidati da una ricercatrice donna.