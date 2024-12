Alessandro Grosso: la visione di BYD per il futuro della mobilità in Italia ed Europa

Con un’esperienza consolidata nel settore automobilistico, Alessandro Grosso, Country Manager di BYD Italia, guida l’espansione del marchio nel nostro Paese.

In questa intervista, Grosso condivide una panoramica della strategia europea di BYD, i progetti per il mercato italiano e il significato del lancio del nuovo SUV SEALION 7, punta di diamante della gamma elettrica BYD.

D: Una panoramica sull’espansione europea di BYD

“La nostra rete di vendita e assistenza è in forte crescita in tutta Europa,” esordisce Grosso. “Prima della fine del 2025, contiamo di raggiungere oltre 500 punti vendita, di cui ben 105 saranno in Italia. Questo risultato è possibile grazie alle solide partnership che abbiamo costruito con oltre 50 gruppi distributivi tra i più importanti del continente.”

La strategia di BYD si fonda su una scelta mirata dei partner commerciali: “Collaboriamo esclusivamente con concessionari locali che si distinguono per forza e affidabilità. Anche in Italia, lavoriamo con realtà che si sono già dimostrate eccellenti nel cogliere le sfide e nel portare innovazione sul mercato.”

D: La crescita del mercato elettrico in Italia

Grosso offre una prospettiva sull’andamento del mercato italiano: “Quest’anno si prevede un totale di poco più di 1,5 milioni di unità vendute nel settore PC e circa 200.000 veicoli LCV, con i BEV che rappresentano quasi 65.000 auto e poco più di 3.500 veicoli commerciali. Nel 2025 le cifre complessive rimarranno stabili, ma la penetrazione delle BEV crescerà grazie alle normative sulle emissioni e alle relative sanzioni.”

La previsione di BYD? Una crescita continua e progressiva: “Negli ultimi due mesi abbiamo triplicato gli ordini e puntiamo a rafforzare la nostra quota di mercato nel 2025 e oltre.”

D: Un’offensiva di prodotto senza rivali

Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi, BYD punta su una gamma in continua evoluzione: “Oggi la nostra offerta in Italia comprende sei modelli, tra cui cinque veicoli elettrici e un ibrido intelligente,” spiega Grosso.

La lineup attuale include: DOLPHIN: un’agile hatchback elettrica, nominata Best Buy Car of Europe 2024. ATTO 3: un SUV dinamico di segmento C. SEAL: un’elegante berlina sportiva dal design ispirato all’oceano. SEAL U: un SUV spazioso e confortevole, perfetto per le famiglie. SEAL U DM-i: un SUV ibrido con tecnologia Dual Mode, sinonimo di efficienza e guida intelligente. SEALION 7: il nuovo SUV che rappresenta il manifesto della leadership tecnologica di BYD.

“Il SEALION 7 è un modello che cambia le regole del segmento, grazie a prestazioni straordinarie e un design che unisce eleganza e potenza,” commenta Grosso. “Ma non ci fermiamo qui: nel 2025 lanceremo altri cinque modelli, ampliando ulteriormente la nostra copertura di mercato con soluzioni elettriche e ibride intelligenti.”

D: La squadra e la rete di vendita in crescita

La crescita di BYD Italia non si limita ai prodotti: “Entro fine anno, il nostro team passerà da 29 a oltre 50 professionisti, con l’obiettivo di raggiungere 70 entro il 2025. Stiamo selezionando i migliori talenti italiani, pronti ad accettare sfide e a cambiare lo status quo,” afferma Grosso.

Parallelamente, anche la rete di concessionari è in espansione: “Chiuderemo il 2024 con 14 dealer e 30 punti vendita. Entro il 2025, puntiamo a raggiungere 22 dealer con 70 punti vendita nel primo semestre e circa 105 punti vendita entro la fine dell’anno.”

D: SEALION 7: il simbolo della leadership tecnologica

Grosso conclude l’intervista sottolineando l’importanza del nuovo SEALION 7: “Questo SUV rappresenta il meglio della tecnologia BYD. Con il motore elettrico di serie più veloce al mondo, una batteria Blade rivoluzionaria e un design ispirato all’oceano, SEALION 7 riscrive le regole del segmento.”

Il SUV è già in concessionaria con un prezzo di partenza di 46.500 euro. “È un’auto pensata per clienti che cercano prestazioni, sostenibilità e comfort in un unico pacchetto. E non è solo un prodotto, ma un simbolo del nostro impegno nel guidare la transizione verso la mobilità elettrica in Italia e in Europa.”

Grazie alla visione strategica di Alessandro Grosso, BYD Italia si prepara a diventare un protagonista del mercato automobilistico, con un focus su innovazione, qualità e sostenibilità. Con l’espansione della rete, una gamma in continua evoluzione e un’organizzazione sempre più strutturata, BYD punta a cambiare lo status quo della mobilità italiana ed europea.