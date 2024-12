Alfa Romeo 33 Stradale: supercar dell’anno agli Automobile Awards 2024

La 33 Stradale non è solo una supercar, è un sogno che prende forma, un capolavoro di design e ingegneria che affonda le sue radici nella storia gloriosa dell'Alfa Romeo.

A 56 anni dal debutto dell'iconico modello del 1967, quest’auto leggendaria continua a far parlare di sé, consacrandosi come "Supercar of the Year" agli Automobile Awards 2024.

Il riconoscimento è stato assegnato durante una cerimonia esclusiva presso l'Automobile Club de France, nel cuore di Parigi, a Place de la Concorde. Alla serata erano presenti i maggiori esperti del settore automobilistico e giornalisti internazionali, i quali hanno premiato la 33 Stradale per il suo perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. A ritirare il premio è stata Marion Beyret, Responsabile Comunicazione Stellantis France, in rappresentanza del marchio.

Questo trionfo arriva a pochi giorni dalla consegna della prima vettura al primo cliente del prestigioso "Club 33", composto dai soli 33 fortunati possessori di questo gioiello esclusivo. La giuria ha sottolineato come la nuova 33 Stradale rappresenti non solo un tributo al modello originale, ma anche un punto di riferimento per il futuro dell’automotive italiano.

A rendere la vittoria ancora più significativa è il contesto competitivo: la supercar di Alfa Romeo ha avuto la meglio su altri giganti dell’automobilismo italiano come la Maserati GT2 Stradale e la Ferrari F80. Un risultato che dimostra come la passione, il coraggio e una visione audace possano portare a risultati straordinari.

La 33 Stradale 2024, fedele alla sua antenata del 1967, combina design scultoreo, prestazioni mozzafiato e un'attenzione maniacale ai dettagli. Non è solo una macchina, ma un’opera d’arte in movimento, destinata a rimanere nel cuore degli appassionati per generazioni.

Con questo ennesimo riconoscimento, l’Alfa Romeo ribadisce il suo ruolo centrale nella storia dell’automobile, dimostrando che il sogno di creare una vettura perfetta può davvero trasformarsi in realtà.

I premi vinti da 33 Stradale :

Fin dalla sua presentazione, l'Alfa Romeo 33 Stradale è stata accolta dall’unanime entusiasmo degli esperti di settore, dei collezionisti appassionati e dagli amanti dell’ automobilismo italiano. I premi ricevuti:

« DreamCar2024 » Quattroruote

« Design Trophy » L’Automobile Magazine

« Design Concept Award 2024 » Concorso d’Eleganza Villa D’Este

« Best in Classic 2024 » Ruote Classiche

« Supercar of the Year » Automobile Awards